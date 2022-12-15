Путин назвал снижение уровня бедности до 10,5% «движением в правильном направлении»

Согласно предварительным данным Росстата за первое полугодие 2022 г., примерно 18,9 млн человек, или 13% населения всей страны, проживает в России ниже черты бедности. По итогам 2021 г. эта доля находилась на уровне 11% (примерно 16,1 млн человек), что было минимальным значением с 2013 г., когда число проживающих за чертой бедности составило 15,5 млн человек.