Путин назвал снижение уровня бедности до 10,5% «движением в правильном направлении»
Снижение уровня бедности до 10,5% является хоть и небольшим, но движением в правильном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«В результате в III квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении», – сказал он.
Президент подчеркнул, что доходы наименее обеспеченной части населения увеличились в среднем на 27,8% в номинале, что позволило немного сократить уровень бедности и неравенство.
Среди важных принятых государством мер по социальной поддержке Путин выделил решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которое коснулось 5 млн детей, а также опережающую индексацию прожиточного минимума, МРОТ и пенсий на 10%.
О снижении уровня бедности по итогам девяти месяцев Путин сообщил 30 ноября, подчеркнув, что за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 11%.
«Сснижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определенная позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранить», – сказал он тогда.
Путин 30 ноября также поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 г., а также выделить необходимую финансовую помощь тем регионам, которые в ней нуждаются.
Согласно предварительным данным Росстата за первое полугодие 2022 г., примерно 18,9 млн человек, или 13% населения всей страны, проживает в России ниже черты бедности. По итогам 2021 г. эта доля находилась на уровне 11% (примерно 16,1 млн человек), что было минимальным значением с 2013 г., когда число проживающих за чертой бедности составило 15,5 млн человек.