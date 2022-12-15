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Экономика

Путин назвал снижение уровня бедности до 10,5% «движением в правильном направлении»

Ведомости

Снижение уровня бедности до 10,5% является хоть и небольшим, но движением в правильном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В результате в III квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении», – сказал он.

Президент подчеркнул, что доходы наименее обеспеченной части населения увеличились в среднем на 27,8% в номинале, что позволило немного сократить уровень бедности и неравенство.

Среди важных принятых государством мер по социальной поддержке Путин выделил решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которое коснулось 5 млн детей, а также опережающую индексацию прожиточного минимума, МРОТ и пенсий на 10%.

О снижении уровня бедности по итогам девяти месяцев Путин сообщил 30 ноября, подчеркнув, что за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 11%.

«Сснижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определенная позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранить», – сказал он тогда.

Путин 30 ноября также поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 г., а также выделить необходимую финансовую помощь тем регионам, которые в ней нуждаются.

Согласно предварительным данным Росстата за первое полугодие 2022 г., примерно 18,9 млн человек, или 13% населения всей страны, проживает в России ниже черты бедности. По итогам 2021 г. эта доля находилась на уровне 11% (примерно 16,1 млн человек), что было минимальным значением с 2013 г., когда число проживающих за чертой бедности составило 15,5 млн человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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