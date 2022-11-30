Путин рассказал о снижении уровня бедности в России
Уровень бедности в России снизился до 10,5% по итогам девяти месяцев. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
«По итогам III квартала уровень бедности снизился до 10,5%. <...> Годом раньше в III квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определенная позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранить», — сказал он.
Путин уточнил, что адресная поддержка государства позволила увеличить доходы наименее обеспеченных 10% населения, которые по сравнению с III кварталом прошлого года прибавили 27,8%. «В целом номинальный рост доходов за девять месяцев есть, он 12,8%, но это номинальный. А нам нужно добиться реального роста», — подчеркнул глава государства.
Президент также обратил внимание на то, что хотя цифры и являются важными, но люди «определяют свое благосостояние не по статистике, а по количеству денег в кармане».
Помимо этого Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 г., а также выделить необходимую финансовую помощь тем регионам, которые в ней нуждаются.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что рост зарплат бюджетников в следующем году составит 8%. Он отметил, что пенсии, как и было запланировано, вырастут на 1000 руб. Министр также добавил, что зарплаты сотрудников правоохранительных органов и военных растут чуть более опережающими темпами. Эти показатели заложены в федеральном бюджете на 2023-2025 гг., подчеркнул он.
Согласно предварительным данным Росстата за первое полугодие 2022 г., примерно 18,9 млн человек, или 13% населения всей страны, проживает в России ниже черты бедности. По итогам 2021 г. эта доля находилась на уровне 11% (примерно 16,1 млн человек), что было минимальным значением с 2013 г., когда число проживающих за чертой бедности составило 15,5 млн человек.
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