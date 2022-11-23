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Экономика

Госдума утвердила прожиточный минимум в 14 375 рублей на 2023 год

Ведомости

Госдума приняла закон об увеличении прожиточного минимума до 14 375 руб. в 2023 г., следует из данных думской электронной базы. 

В пояснительной записке кабмин отмечает, что величина прожиточного минимума устанавливается исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 г. (14 375 руб.) и 2024 г. (15 049 руб.). Данную инициативу внесли в Госдуму 28 сентября. В первом чтении законопроект одобрили 26 октября, а во втором — 22 ноября. 

22 сентября с предложением увеличить прожиточный минимум, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выступил Минтруд. В ведомстве отметили, что в 2023 г. планируется увеличить МРОТ до 16 242 руб., а прожиточный минимум — до 14 375 руб. 

Законопроект об увеличении МРОТа также был внесен в ГД 28 сентября. 26 октября его одобрили в первом чтении.

В Минтруде пояснили, что с повышением МРОТа и ПМ также увеличится размер ряда социальных выплат, в том числе выплаты для нуждающихся семей с детьми и региональные доплаты к пенсиям.

Кроме того, 10 ноября президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 января 2023 г. подготовить предложения по ускорению роста МРОТа в России. Он пояснил, что отрыв МРОТа от величины прожиточного минимума приведет к росту реальных доходов населения.

На сегодняшний день размер МРОТа составляет 15 279 руб. Путин принял решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня. Его размер составляет 13 919 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных