Госдума утвердила прожиточный минимум в 14 375 рублей на 2023 год
Госдума приняла закон об увеличении прожиточного минимума до 14 375 руб. в 2023 г., следует из данных думской электронной базы.
В пояснительной записке кабмин отмечает, что величина прожиточного минимума устанавливается исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 г. (14 375 руб.) и 2024 г. (15 049 руб.). Данную инициативу внесли в Госдуму 28 сентября. В первом чтении законопроект одобрили 26 октября, а во втором — 22 ноября.
22 сентября с предложением увеличить прожиточный минимум, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выступил Минтруд. В ведомстве отметили, что в 2023 г. планируется увеличить МРОТ до 16 242 руб., а прожиточный минимум — до 14 375 руб.
Законопроект об увеличении МРОТа также был внесен в ГД 28 сентября. 26 октября его одобрили в первом чтении.
В Минтруде пояснили, что с повышением МРОТа и ПМ также увеличится размер ряда социальных выплат, в том числе выплаты для нуждающихся семей с детьми и региональные доплаты к пенсиям.
Кроме того, 10 ноября президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 января 2023 г. подготовить предложения по ускорению роста МРОТа в России. Он пояснил, что отрыв МРОТа от величины прожиточного минимума приведет к росту реальных доходов населения.
На сегодняшний день размер МРОТа составляет 15 279 руб. Путин принял решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня. Его размер составляет 13 919 руб.
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