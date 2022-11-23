Госдума утвердила прожиточный минимум в 14 375 рублей на 2023 год

В пояснительной записке кабмин отмечает, что величина прожиточного минимума устанавливается исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 г. (14 375 руб.) и 2024 г. (15 049 руб.). Данную инициативу внесли в Госдуму 28 сентября. В первом чтении законопроект одобрили 26 октября, а во втором — 22 ноября.