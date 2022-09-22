Минтруд предложил увеличить МРОТ в 2023 году до 16 242 рублей
В 2023 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируется увеличить до 16 242 руб., а прожиточный минимум (ПМ) — до 14 375 руб. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.
«Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета», — отметили в ведомстве. Изменения коснутся 15 млн россиян, подчеркнули в министерстве.
Уточняется, что вместе с повышением МРОТа и ПМ также увеличится размер ряда социальных выплат, в том числе выплаты для нуждающихся семей с детьми и региональные доплаты к пенсиям.
На сегодняшний день размер МРОТа составляет 15 279 руб. Также с 1 июня ПМ в целом по стране на душу населения увеличился на 10% до 13 919 руб.
Также в августе в Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТа до 30 000 руб. С таким предложением выступила группа депутатов фракции ЛДПР. Если инициативу одобрят, то законопроект вступит в силу с 1 января 2023 г. В пояснительной записке депутаты отмечали, что, несмотря на повышение МРОТа в этом году уже два раза, его размер все равно находится ниже значения в 42% от медианной зарплаты в России, которая, по данным Росстата на апрель прошлого года, составила 40 245 руб.
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