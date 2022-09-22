Минтруд предложил увеличить МРОТ в 2023 году до 16 242 рублей

Также в августе в Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТа до 30 000 руб. С таким предложением выступила группа депутатов фракции ЛДПР. Если инициативу одобрят, то законопроект вступит в силу с 1 января 2023 г. В пояснительной записке депутаты отмечали, что, несмотря на повышение МРОТа в этом году уже два раза, его размер все равно находится ниже значения в 42% от медианной зарплаты в России, которая, по данным Росстата на апрель прошлого года, составила 40 245 руб.