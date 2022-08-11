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В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ до 30 000 рублей

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Группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два раза — до 30 000 руб. в условиях роста инфляции и снижения доходов из-за антироссийских санкций, следует из системы обеспечения законодательной деятельности. Изменение вступит в силу 1 января 2023 г., если законопроект будет принят. 

«Принятие законопроекта позволит в условиях санкций и роста инфляции вывести из нищеты значительное число граждан Российской Федерации, уменьшить дифференциацию в доходах населения, снизить социальную напряженность, обеспечить рост совокупного спроса, и, как следствие, развитие отраслей экономики, ориентированных на внутренний рынок. Кроме того, в дальнейшем вырастут поступления в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды», — сказано в документе. 

В пояснительной записке отмечается, что несмотря на то, что в этом году МРОТ повышался уже дважды, его размер все равно находится ниже значения в 42% от медианной зарплаты в России, которая, по данным Росстата на апрель прошлого года, составила 40 245 руб. Сейчас МРОТ составляет 15 279 руб., это около 38% от установленного значения. 

По мнению авторов законопроекта, причина низкого значения МРОТ связана с низким уровнем самой медианной зарплатой по России, которая значительно отличается от среднего заработка на 2021 г. — он составляет 55 000 руб. Кроме того, размер МРОТ в России оказывается значительно ниже, чем в странах Европы, еще и потому, что там выбрано соотношение с медианной зарплатой на уровне не ниже 50%. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на увеличение МРОТ может потребоваться 1,16 трлн руб., в том числе 348,7 млрд из федерального бюджета, 232,5 млрд из бюджетов субъектов и еще 581,3 млрд руб. от внебюджетного сектора. Отмечается, что источником расходов должны стать дополнительные доходы, которые, по оценке Минфина, составят в этом году 1,5 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных