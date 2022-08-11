В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ до 30 000 рублей

По мнению авторов законопроекта, причина низкого значения МРОТ связана с низким уровнем самой медианной зарплатой по России, которая значительно отличается от среднего заработка на 2021 г. — он составляет 55 000 руб. Кроме того, размер МРОТ в России оказывается значительно ниже, чем в странах Европы, еще и потому, что там выбрано соотношение с медианной зарплатой на уровне не ниже 50%.