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Экономика

Путин поручил разработать предложения по ускорению роста МРОТа

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительтсву до 15 января подготовить предложения по ускорению роста минимального размера оплаты турда (МРОТ) в России, сообщается на сайте Кремля.

«Представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения», – говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

Президент также поручил правительству РФ подумать о налоговых льготах для нуждающихся семей, в которых оба родителя работают, а также рассмотреть возможность сохранения части пособий для таких граждан. Предполагается, что данная мера поддержки поможет компенсировать снижение доходов семей в случае потери ежемесячного пособия. 

Совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми прошло 8 ноября. В ходе него президент напомнил, что в федеральном бюджете на ближайшие три года рост МРОТа установлен выше роста прожиточного минимума, и отрыв достигнет, как ожидается, 10%.

«Этого, конечно, недостаточно. Планируем продолжить эту работу для последовательного достижения целевого ориентира», – сказал он тогда.

В конце сентября правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении в 2023 г. МРОТа до 16 242 руб. Сейчас размер МРОТа составляет 15 279 руб. Минтруд также предложил увеличить прожиточный минимум до 14 375 руб.

Среднемесячная же зарплата по итогам 2022 г., как ожидает Минэкономразвития, вырастет более чем на 6600 руб., или на 11,6%, относительно уровня 2021 г. и составит 63 888 руб. В 2023 г. ведомство ожидает повышения показателя еще на почти 6000 руб., или 8,7%, – до 69 452 руб. В 2024 и 2025 гг. зарплата будет расти до 74 804 и 80 028 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных