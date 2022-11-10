Путин поручил разработать предложения по ускорению роста МРОТа
Президент РФ Владимир Путин поручил правительтсву до 15 января подготовить предложения по ускорению роста минимального размера оплаты турда (МРОТ) в России, сообщается на сайте Кремля.
«Представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения», – говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми.
Президент также поручил правительству РФ подумать о налоговых льготах для нуждающихся семей, в которых оба родителя работают, а также рассмотреть возможность сохранения части пособий для таких граждан. Предполагается, что данная мера поддержки поможет компенсировать снижение доходов семей в случае потери ежемесячного пособия.
Совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми прошло 8 ноября. В ходе него президент напомнил, что в федеральном бюджете на ближайшие три года рост МРОТа установлен выше роста прожиточного минимума, и отрыв достигнет, как ожидается, 10%.
«Этого, конечно, недостаточно. Планируем продолжить эту работу для последовательного достижения целевого ориентира», – сказал он тогда.
Среднемесячная же зарплата по итогам 2022 г., как ожидает Минэкономразвития, вырастет более чем на 6600 руб., или на 11,6%, относительно уровня 2021 г. и составит 63 888 руб. В 2023 г. ведомство ожидает повышения показателя еще на почти 6000 руб., или 8,7%, – до 69 452 руб. В 2024 и 2025 гг. зарплата будет расти до 74 804 и 80 028 руб.
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