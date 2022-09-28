В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТа до 16 242 рублей
Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об увеличении в 2023 г. минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 16 242 руб.
«С 1 января 2023 г. предлагается установить в сумме 16 242 руб. в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Повышение МРОТа поспособствует повышению зарплаты около 3,5 млн работников, добавили авторы инициативы. На сегодняшний день размер МРОТа составляет 15 279 руб. Ранее стало известно, что Минтруд также предложил увеличить прожиточный минимум до 14 375 руб.
В августе группа депутатов фракции ЛДПР внесла законопроект об увеличении МРОТа до 30 000 руб. В пояснительной записке депутаты отмечали, что, несмотря на повышение МРОТа в этом году уже два раза, его размер все равно находится ниже значения в 42% от медианной зарплаты в России, которая, по данным Росстата на апрель прошлого года, составила 40 245 руб.
Среднемесячная же зарплата по итогам 2022 г., как ожидает Минэкономразвития, вырастет более чем на 6600 руб., или на 11,6%, относительно уровня 2021 г. и составит 63 888 руб. В 2023 г. ведомство ожидает повышения показателя еще на почти 6000 руб., или 8,7%, – до 69 452 руб. В 2024 и 2025 гг. зарплата будет расти до 74 804 и 80 028 руб.
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