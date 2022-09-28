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Экономика

В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТа до 16 242 рублей

Ведомости

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об увеличении в 2023 г. минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 16 242 руб.

«С 1 января 2023 г. предлагается установить в сумме 16 242 руб. в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Повышение МРОТа поспособствует повышению зарплаты около 3,5 млн работников, добавили авторы инициативы. На сегодняшний день размер МРОТа составляет 15 279 руб. Ранее стало известно, что Минтруд также предложил увеличить прожиточный минимум до 14 375 руб.

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В августе группа депутатов фракции ЛДПР внесла законопроект об увеличении МРОТа до 30 000 руб. В пояснительной записке депутаты отмечали, что, несмотря на повышение МРОТа в этом году уже два раза, его размер все равно находится ниже значения в 42% от медианной зарплаты в России, которая, по данным Росстата на апрель прошлого года, составила 40 245 руб.

Среднемесячная же зарплата по итогам 2022 г., как ожидает Минэкономразвития, вырастет более чем на 6600 руб., или на 11,6%, относительно уровня 2021 г. и составит 63 888 руб. В 2023 г. ведомство ожидает повышения показателя еще на почти 6000 руб., или 8,7%, – до 69 452 руб. В 2024 и 2025 гг. зарплата будет расти до 74 804 и 80 028 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных