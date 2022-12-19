Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда на уровне 16 242 руб. на 2023 г. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что установленный размер выше прошлогоднего на 6,3%. В 2022 г. МРОТ был установлен на уровне 15 279 руб. Предполагается, что в дальнейшем МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.
22 сентября с предложением увеличить прожиточный минимум, а также МРОТ выступил Минтруд. В ведомстве отметили, что в 2023 г. планируется увеличить МРОТ до 16 242 руб., а прожиточный минимум — до 14 375 руб. Путин уже подписал федеральный закон, который устанавливает прожиточный минимум на 2023 г. в размере 14 375 руб.