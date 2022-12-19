Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Уточняется, что установленный размер выше прошлогоднего на 6,3%. В 2022 г. МРОТ был установлен на уровне 15 279 руб. Предполагается, что в дальнейшем МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.