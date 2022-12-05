Путин утвердил прожиточный минимум в 14 375 рублей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает прожиточный минимум на 2023 г. в размере 14 375 руб. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту документа, в 2023 г. величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения устанавливается в размере 14 375 руб. и 2024 г. в размере 15 049 руб. В настоящий момент размер прожиточного минимума составляет 13 919 руб.
22 сентября с предложением увеличить прожиточный минимум, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выступил Минтруд. В ведомстве отметили, что в 2023 г. планируется увеличить МРОТ до 16 242 руб., а прожиточный минимум — до 14 375 руб.
Законопроект был внесен в Госдуму 28 сентября, в первом чтении его одобрили 26 октября, во втором — 22 ноября, а 23 ноября закон был принят.
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