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Путин утвердил прожиточный минимум в 14 375 рублей

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает прожиточный минимум на 2023 г. в размере 14 375 руб. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно тексту документа, в 2023 г. величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения устанавливается в размере 14 375 руб. и 2024 г. в размере 15 049 руб. В настоящий момент размер прожиточного минимума составляет 13 919 руб.

22 сентября с предложением увеличить прожиточный минимум, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выступил Минтруд. В ведомстве отметили, что в 2023 г. планируется увеличить МРОТ до 16 242 руб., а прожиточный минимум — до 14 375 руб.

Законопроект был внесен в Госдуму 28 сентября, в первом чтении его одобрили 26 октября, во втором — 22 ноября, а 23 ноября закон был принят.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных