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Экономика

Дума приняла законопроект об увеличении МРОТ

Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, которым предлагается установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2023 г. в сумме 16 242 руб. в месяц, передает пресс-служба нижней палаты.

В сообщении говорится, что на сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 руб. Таким образом, предусмотрен рост на 6,3 %. В дальнейшем МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта. 

Принятый закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы, указывают разработчики инициативы.

22 сентября с предложением увеличить прожиточный минимум, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выступил Минтруд. В ведомстве отметили, что в 2023 г. планируется увеличить МРОТ до 16 242 руб., а прожиточный минимум — до 14 375 руб.

Президент России Владимир Путин ранее подписал федеральный закон, который устанавливает прожиточный минимум на 2023 г. в размере 14 375 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных