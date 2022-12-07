Дума приняла законопроект об увеличении МРОТ

В сообщении говорится, что на сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 руб. Таким образом, предусмотрен рост на 6,3 %. В дальнейшем МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.