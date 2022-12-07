Дума приняла законопроект об увеличении МРОТ
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, которым предлагается установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2023 г. в сумме 16 242 руб. в месяц, передает пресс-служба нижней палаты.
В сообщении говорится, что на сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 руб. Таким образом, предусмотрен рост на 6,3 %. В дальнейшем МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.
Принятый закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы, указывают разработчики инициативы.
22 сентября с предложением увеличить прожиточный минимум, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выступил Минтруд. В ведомстве отметили, что в 2023 г. планируется увеличить МРОТ до 16 242 руб., а прожиточный минимум — до 14 375 руб.
Президент России Владимир Путин ранее подписал федеральный закон, который устанавливает прожиточный минимум на 2023 г. в размере 14 375 руб.
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