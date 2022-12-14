Газета
Экономика

Совфед утвердил МРОТ на уровне 16 242 рублей

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2023 г. в размере 16 242 руб., пишут «РИА Новости». 

Уточняется, что установленный размер выше прошлогоднего на 6,3%. В 2022 г. МРОТ был установлен на уровне 15 279 руб. В сопроводительной записке сказано, что благодаря новому закону уровень оплаты труда будет повышен для 3,5 млн сотрудников  бюджетной сферы. 

Предполагается, что в дальнейшем МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта. 

Депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект 7 декабря. 22 сентября с предложением увеличить прожиточный минимум, а также МРОТ выступил Минтруд. В ведомстве отметили, что в 2023 г. планируется увеличить МРОТ до 16 242 руб., а прожиточный минимум — до 14 375 руб. Президент России Владимир Путин уже подписал федеральный закон, который устанавливает прожиточный минимум на 2023 г. в размере 14 375 руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных