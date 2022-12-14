Совфед утвердил МРОТ на уровне 16 242 рублей
Совет Федерации одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2023 г. в размере 16 242 руб., пишут «РИА Новости».
Уточняется, что установленный размер выше прошлогоднего на 6,3%. В 2022 г. МРОТ был установлен на уровне 15 279 руб. В сопроводительной записке сказано, что благодаря новому закону уровень оплаты труда будет повышен для 3,5 млн сотрудников бюджетной сферы.
Предполагается, что в дальнейшем МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.
Депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект 7 декабря. 22 сентября с предложением увеличить прожиточный минимум, а также МРОТ выступил Минтруд. В ведомстве отметили, что в 2023 г. планируется увеличить МРОТ до 16 242 руб., а прожиточный минимум — до 14 375 руб. Президент России Владимир Путин уже подписал федеральный закон, который устанавливает прожиточный минимум на 2023 г. в размере 14 375 руб.