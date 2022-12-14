Совфед утвердил МРОТ на уровне 16 242 рублей

Депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект 7 декабря. 22 сентября с предложением увеличить прожиточный минимум, а также МРОТ выступил Минтруд. В ведомстве отметили, что в 2023 г. планируется увеличить МРОТ до 16 242 руб., а прожиточный минимум — до 14 375 руб. Президент России Владимир Путин уже подписал федеральный закон, который устанавливает прожиточный минимум на 2023 г. в размере 14 375 руб.