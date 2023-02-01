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Экономика

Путин: льготная ипотека повысит темпы восстановления новых регионов

Ведомости

Введение программы льготной ипотеки для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей позволит повысить темпы восстановления городов и поселков в этих регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он рассказал в ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.

«Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и, на самом-то деле, на давних, исторических наших территориях, нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков», – рассказал он.

В районах, где боевые действия завершились, уже вводятся в эксплуатацию социальные объекты, ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи, добавил президент.

Постановление о запуске программы льготной ипотеки в новых четырех регионах России в начале января подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В середине декабря с предложением запустить такую программу выступил Путин. Согласно документу, получить ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно для покупки и строительства жилья в этих субъектах. Максимальный размер ипотеки составляет 6 млн руб., а первоначальный взнос — не менее 10%.

Профильный вице-премьер Марат Хуснуллин предположил, что в первое время льготная ипотека в новых субъектах не будет пользоваться большой популярностью. В то же время, добавил он, данная программа является «важным шагом в экономической интеграции регионов». Хуснуллин отметил заинтересованность застройщиков в ней. По его словам, «востребованность ипотечных программ будет расти».

30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных