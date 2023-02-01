Путин: льготная ипотека повысит темпы восстановления новых регионов
Введение программы льготной ипотеки для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей позволит повысить темпы восстановления городов и поселков в этих регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он рассказал в ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.
«Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и, на самом-то деле, на давних, исторических наших территориях, нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков», – рассказал он.
В районах, где боевые действия завершились, уже вводятся в эксплуатацию социальные объекты, ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи, добавил президент.
Постановление о запуске программы льготной ипотеки в новых четырех регионах России в начале января подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В середине декабря с предложением запустить такую программу выступил Путин. Согласно документу, получить ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно для покупки и строительства жилья в этих субъектах. Максимальный размер ипотеки составляет 6 млн руб., а первоначальный взнос — не менее 10%.
Профильный вице-премьер Марат Хуснуллин предположил, что в первое время льготная ипотека в новых субъектах не будет пользоваться большой популярностью. В то же время, добавил он, данная программа является «важным шагом в экономической интеграции регионов». Хуснуллин отметил заинтересованность застройщиков в ней. По его словам, «востребованность ипотечных программ будет расти».
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.