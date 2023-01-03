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Правительство утвердило льготную ипотеку для новых регионов РФ

Ведомости

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Постановление о запуске программы льготной ипотеки в новых четырех регионах РФ подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Согласно документу, получить ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно для покупки и строительства жилья в этих субъектах. Максимальный размер ипотеки составляет 6 млн руб., а первоначальный взнос — не менее 10%.

Профильный вице-премьер Марат Хуснуллин предположил, что в первое время льготная ипотека в новых субъектах не будет пользоваться большой популярностью. В то же время, добавил он, данная программа является «важным шагом в экономической интеграции регионов». Хуснуллин отметил заинтересованность застройщиков в ней. По его словам, «востребованность ипотечных программ будет расти».

Запустить льготную ипотеку под 2% годовых в четырех новых регионах РФ предложил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 г. Глава государства отметил, что такая мера позволит ускорить темпы строительства.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.

30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных