Правительство утвердило льготную ипотеку для новых регионов РФ

Профильный вице-премьер Марат Хуснуллин предположил, что в первое время льготная ипотека в новых субъектах не будет пользоваться большой популярностью. В то же время, добавил он, данная программа является «важным шагом в экономической интеграции регионов». Хуснуллин отметил заинтересованность застройщиков в ней. По его словам, «востребованность ипотечных программ будет расти».