Правительство утвердило льготную ипотеку для новых регионов РФ
Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Постановление о запуске программы льготной ипотеки в новых четырех регионах РФ подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Согласно документу, получить ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно для покупки и строительства жилья в этих субъектах. Максимальный размер ипотеки составляет 6 млн руб., а первоначальный взнос — не менее 10%.
Профильный вице-премьер Марат Хуснуллин предположил, что в первое время льготная ипотека в новых субъектах не будет пользоваться большой популярностью. В то же время, добавил он, данная программа является «важным шагом в экономической интеграции регионов». Хуснуллин отметил заинтересованность застройщиков в ней. По его словам, «востребованность ипотечных программ будет расти».
Запустить льготную ипотеку под 2% годовых в четырех новых регионах РФ предложил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 г. Глава государства отметил, что такая мера позволит ускорить темпы строительства.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.