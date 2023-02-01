В Казахстане объяснили закрытие торгпредства в РФ оптимизацией работы госорганов
Решение о закрытии торгового представительства Казахстана в России было принято в связи с оптимизацией работы госорганов и на фоне высокого уровня взаимодействия с РФ, сообщило министерство торговли и интеграции республики.
«В рамках процесса оптимизации работы государственных органов принято решение о прекращении работы торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации с учетом высокого уровня взаимного сотрудничества с Российской Федерацией», – говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что для казахстанского бизнеса созданы институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. Сотрудники представительства будут направлены для усиления дипломатического присутствия Казахстана в других странах, добавили в министерстве.
Упразднение торгпредства также не потребует отмены межправительственного соглашения о взаимном создании торговых представительств от 22 октября 1992 г. и не повлияет на работу торгового представительства России в республике, отметили там. При этом Москва остается основным торгово-экономическим партнером Астаны, а продвижением экономической дипломатии в РФ продолжат заниматься посольство Казахстана в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, Омске, Казани и Астрахани.
Государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» закрывается по поручению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова. До 15 февраля 2023 г. разработанный проект постановления будет находиться на публичном обсуждении. На сайте торгпредства сказано, что ключевыми направлениями организации являются безвозмездная помощь экспортерам и дистрибуторам республики в выходе, а также закреплении на российском рынке и привлечение зарубежных инвестиций в Казахстан.