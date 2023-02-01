Газета
Экономика

В Казахстане объяснили закрытие торгпредства в РФ оптимизацией работы госорганов

Ведомости

Решение о закрытии торгового представительства Казахстана в России было принято в связи с оптимизацией работы госорганов и на фоне высокого уровня взаимодействия с РФ, сообщило министерство торговли и интеграции республики.

«В рамках процесса оптимизации работы государственных органов принято решение о прекращении работы торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации с учетом высокого уровня взаимного сотрудничества с Российской Федерацией», – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что для казахстанского бизнеса созданы институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. Сотрудники представительства будут направлены для усиления дипломатического присутствия Казахстана в других странах, добавили в министерстве.

Упразднение торгпредства также не потребует отмены межправительственного соглашения о взаимном создании торговых представительств от 22 октября 1992 г. и не повлияет на работу торгового представительства России в республике, отметили там. При этом Москва остается основным торгово-экономическим партнером Астаны, а продвижением экономической дипломатии в РФ продолжат заниматься посольство Казахстана в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, Омске, Казани и Астрахани.

Государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» закрывается по поручению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова. До 15 февраля 2023 г. разработанный проект постановления будет находиться на публичном обсуждении. На сайте торгпредства сказано, что ключевыми направлениями организации являются безвозмездная помощь экспортерам и дистрибуторам республики в выходе, а также закреплении на российском рынке и привлечение зарубежных инвестиций в Казахстан. 

Ранее по теме: Казахстан планирует закрыть торговое представительство в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных