В Казахстане объяснили закрытие торгпредства в РФ оптимизацией работы госорганов

Упразднение торгпредства также не потребует отмены межправительственного соглашения о взаимном создании торговых представительств от 22 октября 1992 г. и не повлияет на работу торгового представительства России в республике, отметили там. При этом Москва остается основным торгово-экономическим партнером Астаны, а продвижением экономической дипломатии в РФ продолжат заниматься посольство Казахстана в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, Омске, Казани и Астрахани.