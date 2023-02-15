Недельная инфляция в России замедлилась до 0,18%
Инфляция в России на неделе с 7 по 13 февраля замедлилась до 0,18% после 0,26% за предыдущую неделю, следует из материалов Росстата.
С начала февраля потребительские цены в России выросли на 0,4%, с начала года – на 1,24%.
За указанный период выросли цены на следующие категории продовольственных товаров: на яйца – 0,7%, черный чай черный – 0,4%, говядину, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие – 0,2%, печенье, макаронные изделия – 0,1%.
Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,3%, в том числе на репчатый лук – на 10,1%, огурцы – 6,2%, помидоры – 4,1%, бананы – 2,8%, морковь – 2,4%, картофель – 2,2%, свеклу столовую – 0,4%.
В то же время снизились цены на гречневую крупу и пшеничную муку – на 1,1%, свинину – 0,6%, сахар-песок, пшено – на 0,2%, сосиски, сардельки, масло сливочное, соль поваренную, рис – 0,1%.
Среди групп медикаментов повысились цены на аллохол, валидол и поливитамины – на 0,3%, анальгин – 0,2%. Цены на корвалол снизились на 0,3%, левомеколь – на 0,2%, комбинированные анальгетики, ренгалин и эргоферон – на 0,1%.
Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты – 1,3%, спички – на 0,5%, пеленки для новорожденных – на 0,3%, щетки зубные и порошки стиральные – на 0,2%, прокладки гигиенические и мыло хозяйственное – на 0,1%.
По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%. В декабре 2022 г. инфляция в месячном выражении составила 0,78% (на сравнительно высокий темп повлиял перенос индексации тарифов ЖКХ с лета 2023 г. на 2022 г.) после 0,37% в ноябре, 0,18% в октябре и 0,05% в сентябре. Летом Росстат на протяжении трех месяцев фиксировал дефляцию.
Как писали ранее «Ведомости», стагнация спроса стала одной из ключевых экономических проблем в конце 2022-го – начале 2023 г. С докладом по этому вопросу на совещании у президента РФ Владимира Путина выступил министр экономического развития Максим Решетников. Ключевой задачей на 2023 г. было названо восстановление спроса, главным индикатором которого в нынешней ситуации выступает инфляция.