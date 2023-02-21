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Экономика

Путин предложил увеличить налоговые вычеты на образование и здравоохранение

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил увеличить размер налогового вычета на образование для детей до 110 000 руб., а вычета на собственное обучение, лечение и покупку лекарств – до 150 000 руб. Об этом глава государства заявил во время послания Федеральному собранию.

«Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 000 руб. до 110 000 руб. в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств – со 120 000 руб. до 150 000 руб.», – сказал он.

Государство вернет россиянам 13% от этих сумм, пояснил президент. Такая мера позволит решать важнейшие и насущные проблемы, считает Путин. Глава государства также призвал упростить сам порядок получения таких вычетов.

В ходе послания Путин также заявил о налоговом вычете для российских компаний, которые закупают отечественные IT-решения.

В России существует несколько типов налоговых вычетов: имущественный (при покупке, строительстве и продаже жилья и погашении ипотеки), социальный (на благотворительность, лечение, образование, занятие спортом, накопительную пенсию), инвестиционный (для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов, брокерских счетов при долгосрочном владении бумагами и банковских вкладов), профессиональный (для возврата части расходов на ведение частной профессиональной деятельности), стандартный (для льготных категорий граждан и семей с детьми).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных