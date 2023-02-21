Путин предложил увеличить налоговые вычеты на образование и здравоохранение
Президент России Владимир Путин предложил увеличить размер налогового вычета на образование для детей до 110 000 руб., а вычета на собственное обучение, лечение и покупку лекарств – до 150 000 руб. Об этом глава государства заявил во время послания Федеральному собранию.
«Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 000 руб. до 110 000 руб. в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств – со 120 000 руб. до 150 000 руб.», – сказал он.
Государство вернет россиянам 13% от этих сумм, пояснил президент. Такая мера позволит решать важнейшие и насущные проблемы, считает Путин. Глава государства также призвал упростить сам порядок получения таких вычетов.
В ходе послания Путин также заявил о налоговом вычете для российских компаний, которые закупают отечественные IT-решения.
В России существует несколько типов налоговых вычетов: имущественный (при покупке, строительстве и продаже жилья и погашении ипотеки), социальный (на благотворительность, лечение, образование, занятие спортом, накопительную пенсию), инвестиционный (для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов, брокерских счетов при долгосрочном владении бумагами и банковских вкладов), профессиональный (для возврата части расходов на ведение частной профессиональной деятельности), стандартный (для льготных категорий граждан и семей с детьми).