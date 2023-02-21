Путин предложил увеличить налоговые вычеты на образование и здравоохранение

«Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 000 руб. до 110 000 руб. в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств – со 120 000 руб. до 150 000 руб.», – сказал он.