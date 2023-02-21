Газета
Экономика

Путин заявил о налоговых льготах на закупки отечественного оборудования

Ведомости

Если компании закупают отечественные IT-решения, они могут получить налоговый вычет, заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. 

«Начиная с этого года российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта», – отметил глава государства.

Эти расходы учитываются с повышенным коэффициентом – в 1,5 раза больше фактических затрат. На каждый рубль, вложенный компанией в покупку такой продукции, приходится налоговый вычет в 1,5 руб., пояснил Путин. Он поручил правительству внести предложения по перечню такого оборудования, отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот.

В России существует несколько типов налоговых вычетов: имущественный (при покупке, строительстве и продаже жилья и погашении ипотеки), социальный (на благотворительность, лечение, образование, занятие спортом, накопительную пенсию), инвестиционный (для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов, брокерских счетов при долгосрочном владении бумагами и банковских вкладов), профессиональный (для возврата части расходов на ведение частной профессиональной деятельности), стандартный (для льготных категорий граждан и семей с детьми).

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных