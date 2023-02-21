Путин заявил о налоговых льготах на закупки отечественного оборудования

Эти расходы учитываются с повышенным коэффициентом – в 1,5 раза больше фактических затрат. На каждый рубль, вложенный компанией в покупку такой продукции, приходится налоговый вычет в 1,5 руб., пояснил Путин. Он поручил правительству внести предложения по перечню такого оборудования, отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот.