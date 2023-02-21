Путин заявил о налоговых льготах на закупки отечественного оборудования
Если компании закупают отечественные IT-решения, они могут получить налоговый вычет, заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
«Начиная с этого года российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта», – отметил глава государства.
Эти расходы учитываются с повышенным коэффициентом – в 1,5 раза больше фактических затрат. На каждый рубль, вложенный компанией в покупку такой продукции, приходится налоговый вычет в 1,5 руб., пояснил Путин. Он поручил правительству внести предложения по перечню такого оборудования, отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот.
В России существует несколько типов налоговых вычетов: имущественный (при покупке, строительстве и продаже жилья и погашении ипотеки), социальный (на благотворительность, лечение, образование, занятие спортом, накопительную пенсию), инвестиционный (для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов, брокерских счетов при долгосрочном владении бумагами и банковских вкладов), профессиональный (для возврата части расходов на ведение частной профессиональной деятельности), стандартный (для льготных категорий граждан и семей с детьми).