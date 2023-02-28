Минэк предложил наделить ВЭБ правом на риск при венчурных инвестициях
На новую программу портфельных вложений могут выделить 50 млрд руб. из капитала ВЭБа, что составляет примерно 30% от всех венчурных инвестиций в России в 2021 г.
«Сейчас мандат ВЭБ.РФ ограничен в части возможностей финансирования высокорисковых технологических проектов ранних стадий. Как следствие, средства ВЭБ.РФ не могут быть использованы для их развития. В этой связи необходимо изменить правила поддержки высокотехнологичных проектов, чтобы ВЭБ мог в них инвестировать», – приводит издание сообщение госкорпорации.
Авторы инициативы отмечают, что объем венчурных инвестиций в России по итогам 2021 г. составил всего 0,15% ВВП по сравнению с 1,2% в США, Китае и Великобритании. Такое отставание ограничивает конкуренцию в технологическом секторе экономики, делая непривлекательным развитие в РФ для инновационных компаний.
Первый зампред ВЭБа Алексей Мирошниченко пояснил, что предложенный подход предполагает установление портфельного подхода к оценке безубыточности проектов в рамках сформированного инвестиционного лимита. Он также предусматривает учет «в среднем ожидаемого результата, как он мог быть оценен на момент совершения инвестиции», а не только фактического результата вложений.
Как писали ранее «Ведомости», в правительстве решили снизить угрозу уголовного преследования и административное давление на участников венчурных проектов с господдержкой. Для улучшения условий венчурного инвестирования предлагается существенно смягчить параметры механизма права на риск, который регулирует условия инвестиций в стартапы с использованием бюджетных ресурсов. Новая редакция права на риск вошла в концепцию развития технологического развития.
Во-первых, с институтов развития хотят снять обязанность по контролю за целевым расходованием средств в венчурных проектах, где доля внебюджетных источников превышает 25% от всей суммы вложений. Во-вторых, планируется снизить риски предъявления обвинений в нецелевом или неэффективном использовании бюджетных средств для добросовестных предпринимателей. Кроме того планируется усовершенствовать порядок урегулирования споров и проведения оценки стоимости стартапа в соответствии с Гражданским кодексом (ГК).
Право на риск закреплено в законе для создания понятных правил по финансированию венчурных проектов как для государства, так и для инвесторов, а также снижения возможного уголовного преследования при осуществлении инвестиций с использованием госсредств, отметили тогда в Минэке.