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Экономика

Минэк предложил наделить ВЭБ правом на риск при венчурных инвестициях

Ведомости

Минэкономразвития предложило снять ограничение на инвестирование госкорпорации ВЭБ.РФ в высокорисковые технологичные стартапы, предоставив ей так называемое право на риск, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления ведомства.

На новую программу портфельных вложений могут выделить 50 млрд руб. из капитала ВЭБа, что составляет примерно 30% от всех венчурных инвестиций в России в 2021 г.

«Сейчас мандат ВЭБ.РФ ограничен в части возможностей финансирования высокорисковых технологических проектов ранних стадий. Как следствие, средства ВЭБ.РФ не могут быть использованы для их развития. В этой связи необходимо изменить правила поддержки высокотехнологичных проектов, чтобы ВЭБ мог в них инвестировать», – приводит издание сообщение госкорпорации.

Авторы инициативы отмечают, что объем венчурных инвестиций в России по итогам 2021 г. составил всего 0,15% ВВП по сравнению с 1,2% в США, Китае и Великобритании. Такое отставание ограничивает конкуренцию в технологическом секторе экономики, делая непривлекательным развитие в РФ для инновационных компаний.

Первый зампред ВЭБа Алексей Мирошниченко пояснил, что предложенный подход предполагает установление портфельного подхода к оценке безубыточности проектов в рамках сформированного инвестиционного лимита. Он также предусматривает учет «в среднем ожидаемого результата, как он мог быть оценен на момент совершения инвестиции», а не только фактического результата вложений.

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Как писали ранее «Ведомости», в правительстве решили снизить угрозу уголовного преследования и административное давление на участников венчурных проектов с господдержкой. Для улучшения условий венчурного инвестирования предлагается существенно смягчить параметры механизма права на риск, который регулирует условия инвестиций в стартапы с использованием бюджетных ресурсов. Новая редакция права на риск вошла в концепцию развития технологического развития.

Во-первых, с институтов развития хотят снять обязанность по контролю за целевым расходованием средств в венчурных проектах, где доля внебюджетных источников превышает 25% от всей суммы вложений. Во-вторых, планируется снизить риски предъявления обвинений в нецелевом или неэффективном использовании бюджетных средств для добросовестных предпринимателей. Кроме того планируется усовершенствовать порядок урегулирования споров и проведения оценки стоимости стартапа в соответствии с Гражданским кодексом (ГК).

Право на риск закреплено в законе для создания понятных правил по финансированию венчурных проектов как для государства, так и для инвесторов, а также снижения возможного уголовного преследования при осуществлении инвестиций с использованием госсредств, отметили тогда в Минэке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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