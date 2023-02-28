Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии на российские счета
Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии на открытые в России или за границей банковские счета в рублях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РФ.
«Это сделано в связи с продолжающимся усилением иностранными государствами санкционного давления, оказываемого на российскую банковскую систему. Данный порядок действовал и в течение 2022 г.», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Если гражданин подавал заявление о зачислении средств на открытый в России банковский счет в 2022 г., то подача нового в 2023 г. не потребуется, уточнили в Минтруде. Для тех, кто будет обращаться в этом году впервые, заявление можно подать в любое время в течение года, при этом выплаты будут переведены на российский счет за период с 1 января 2023 г.
В ведомстве также напомнили, что получателям пенсии, проживающим на территории РФ, средства перечисляются на карты «Мир». Все обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими в других странах, выполняются и будут выполняться в полном объеме, заключили в министерстве.
В конце августа 2022 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин на фоне западных санкций в отношении российских банков подписал постановление о том, что проживающие за границей граждане России пенсионного возраста смогут получать пенсии в местных банках. До подписания указа пенсионерам из России, постоянно живущим за границей, нужно было лично, либо через доверенное лицо открывать счет в банке РФ для получения пенсии.
После подписания постановления пенсионеры за рубежом могут получать пенсии в недружественных странах. В частности, такое решение позволило россиянам, которые могут находиться в иностранном государстве временно, оплачивать медицинские услуги.
В середине февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что с 1 марта в присоединенных к России Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будут выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение по российским нормам. Новые правила касаются граждан, постоянно проживавших в этих регионах на момент их принятия в состав РФ, а также приехавших в страну с указанных территорий ранее.