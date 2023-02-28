Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии на российские счета

Если гражданин подавал заявление о зачислении средств на открытый в России банковский счет в 2022 г., то подача нового в 2023 г. не потребуется, уточнили в Минтруде. Для тех, кто будет обращаться в этом году впервые, заявление можно подать в любое время в течение года, при этом выплаты будут переведены на российский счет за период с 1 января 2023 г.