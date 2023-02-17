Путин подписал закон о российских пенсиях в новых регионах

Согласно документу, если житель нового региона еще не достиг установленного в России возраста выхода на пенсию (в России и в новых регионах он отличается), но уже получает выплаты, у него сохранится право на региональные выплаты. При этом для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта по 31 декабря 2032 г., в соответствии с законодательством, действующим на этих территориях, будет установлен переходный период, следует из законопроекта. Новые правила распространяются на тех, кто постоянно проживает на территории ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях на момент их принятия в состав России, а также приехавших в страну с указанных территорий ранее.