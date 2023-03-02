Дерипаска призвал сократить число чиновников и силовиков в России

В конце 2022 г. Дерипаска предложил разрешить бизнесменам избираться в органы власти. Он заявил, что переход к настоящей рыночной экономике без «всех химер вредного госкапитализма» возможен только в случае уравнения предпринимателей с другими социальными группами. По его словам, для этого следует отменить ст. 159 (мошенничество), ст. 160 (присвоение или растрата) и ряд других статей УК РФ, по которым «ломают судьбы предпринимателей, удерживая их годами в тюрьмах».