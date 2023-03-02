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Экономика

Дерипаска призвал сократить число чиновников и силовиков в России

Ведомости

Следует уменьшить число чиновников и силовиков в России, чтобы дать экономике больше свободы от государственного аппарата. Такое заявление сделал основатель «Русала» Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме.

«Про чиновников — мне кажется, пришло время их как-то сократить. <...> Сокращение чиновников — в два-три раза, сотрудников правоохранительных органов — в пару раз», — призвал бизнесмен (цитата по ТАСС).

Такое предложение Дерипаска высказал, рассуждая об эффективности управления. По его словам, «легкий стресс всегда помогает» решить этот вопрос. Бизнесмен обратил внимание, что такой шаг также поможет привлечь новые кадры.

Комментируя предложение Дерипаски об уменьшении числа чиновников, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что «готов сокращаться».

Дерипаска назвал нынешнее число чиновников «обузой для экономики», на которой «висят гири» из-за санкций. По мнению бизнесмена, вопрос об избытке госаппарата и госкапитализма «уже назрел». Он подчеркнул, что бизнесу нужно «больше свободы конкуренции».

Заявления основателя «Русала» прозвучали в рамках панельной дискуссии о перестройке экономики России на фоне санкций США и ЕС. Дерипаска также указал на необходимость обеспечить привлекательность российских рынков для инвесторов из дружественных стран. Он подчеркнул важность «верховенства права и предсказуемости». Дерипаска также предостерег российские власти от изменений «правил игры». По его словам, из-за таких действий России «никто не будет верить» — ни российские, ни иностранные компании.

В конце 2022 г. Дерипаска предложил разрешить бизнесменам избираться в органы власти. Он заявил, что переход к настоящей рыночной экономике без «всех химер вредного госкапитализма» возможен только в случае уравнения предпринимателей с другими социальными группами. По его словам, для этого следует отменить ст. 159 (мошенничество), ст. 160 (присвоение или растрата) и ряд других статей УК РФ, по которым «ломают судьбы предпринимателей, удерживая их годами в тюрьмах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных