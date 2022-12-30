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Дерипаска предложил разрешить бизнесменам избираться в органы власти

Ведомости

Для социально-экономического развития России необходимо снять «гласные и негласные» запреты на занятие российскими предпринимателями государственных должностей, разрешить им избираться в органы власти. Об этом пишет основатель UC Rusal Олег Дерипаска в своей колонке для РБК.

По его мнению, переход к настоящей открытой рыночной экономике, избавленной от «всех химер вредного госкапитализма», возможен только в том случае, если свободные и частные предприниматели будут уравнены с другими социальными группами, иначе они так и останутся «слабовиками вместе с отошедшей от дел интеллигенцией». 

Для этого, отметил миллиардер, необходимо в первую очередь отменить ст. 159 («Мошенничество»), ст. 160 («Присвоение или растрата») и ряд других статей УК РФ, по которым «ломают судьбы предпринимателей, удерживая их годами в тюрьмах».

«И, наверное, нужно пойти дальше — убрать гласные и негласные запреты на занятие ими государственных и муниципальных должностей, дать им права избираться в муниципальные органы и органы власти субъектов, в Совет Федерации и Государственную думу», – считает Дерипаска.

По словам миллиардера, предприниматели несут прогресс и развитие во всех отраслях экономики, и именно от них зависит, как быстро в России придут положительные изменения.

Ранее в октябре председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов предложил допустить чиновников на фондовый рынок.

Ранее по теме: UC Rusal сменила двух из пяти представителей в совете директоров «Норникеля»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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