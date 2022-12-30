Дерипаска предложил разрешить бизнесменам избираться в органы власти
По его мнению, переход к настоящей открытой рыночной экономике, избавленной от «всех химер вредного госкапитализма», возможен только в том случае, если свободные и частные предприниматели будут уравнены с другими социальными группами, иначе они так и останутся «слабовиками вместе с отошедшей от дел интеллигенцией».
Для этого, отметил миллиардер, необходимо в первую очередь отменить ст. 159 («Мошенничество»), ст. 160 («Присвоение или растрата») и ряд других статей УК РФ, по которым «ломают судьбы предпринимателей, удерживая их годами в тюрьмах».
«И, наверное, нужно пойти дальше — убрать гласные и негласные запреты на занятие ими государственных и муниципальных должностей, дать им права избираться в муниципальные органы и органы власти субъектов, в Совет Федерации и Государственную думу», – считает Дерипаска.
По словам миллиардера, предприниматели несут прогресс и развитие во всех отраслях экономики, и именно от них зависит, как быстро в России придут положительные изменения.
Ранее в октябре председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов предложил допустить чиновников на фондовый рынок.