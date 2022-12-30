Дерипаска предложил разрешить бизнесменам избираться в органы власти

По его мнению, переход к настоящей открытой рыночной экономике, избавленной от «всех химер вредного госкапитализма», возможен только в том случае, если свободные и частные предприниматели будут уравнены с другими социальными группами, иначе они так и останутся «слабовиками вместе с отошедшей от дел интеллигенцией».