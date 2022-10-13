В набсовете Мосбиржи предложили подумать о допуске чиновников на фондовый рынок

«Почему они (чиновники) должны сидеть за другим столом с народом, — мне не очень понятно. Понимаете, большего инсайда о компании, чем у CEO, нет ни у кого, но при этом CEO может владеть акциями этой компании, а чиновник, который иногда принимает какие-то решения, не должен нести через свой кошелек ответственность за эти решения», – рассказал он.