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Финансы

В набсовете Мосбиржи предложили подумать о допуске чиновников на фондовый рынок

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Чиновников стоило бы допустить на фондовый рынок, поскольку тот лишился большого пласта инвесторов, заявил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, передает «Интерфакс».

«Почему они (чиновники) должны сидеть за другим столом с народом, — мне не очень понятно. Понимаете, большего инсайда о компании, чем у CEO, нет ни у кого, но при этом CEO может владеть акциями этой компании, а чиновник, который иногда принимает какие-то решения, не должен нести через свой кошелек ответственность за эти решения», – рассказал он.

Если же причина в защите чиновников от возможных потерь на инвестициях, то тогда непонятно, почему не оберегается народ, добавил Швецов. Российский фондовый рынок лишился иностранных инвесторов на долгое время, поэтому сейчас «важен каждый инвестор», заключил он.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, отмечает агентство, выступил за некоторую либерализацию в этом вопросе, напомнив, что сейчас чиновникам запрещается, главным образом, инвестировать в иностранные ценные бумаги и в акции с конфликтом интересов.

«Я бы точно поддержал, чтобы чиновники были бы на одной плоскости с гражданами и инвестировали свои средства в поддержание экономики, с учетом риска конфликта интересов», – рассказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных