UC Rusal сменила двух из пяти представителей в совете директоров «Норникеля»Эксперты считают это технической рокировкой, не влияющей на расклад сил в акционерном конфликте
UC Rusal сменила двух из пяти представителей в совете директоров «Норникеля». Это следует из сообщения «Норникеля» по итогам внеочередного собрания акционеров, состоявшегося 24 ноября.
Новыми представителями компании в совете директоров стали вице-президент UC Rusal по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления Елена Безденежных и также выдвинутая UC Rusal руководитель службы по финансовому контролю «Норникеля» Александра Захарова. Безденежных в 1995-2018 гг. работала в «Норникеле» на различных должностях, включая позицию вице-президента — статс-секретаря, руководителя блока взаимодействия с органами власти и управления.
Покинули совет директоров экс-заместитель гендиректора UC Rusal Максим Полетаев и бывший управляющий партнер АФК «Система» Всеволод Розанов.
Три других представителя UC Rusal сохранили места в совете. Это старший банкир Сбербанка Сергей Волк, член совета благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы» Евгений Шварц, замгендиректора ООО «Руссдрагмет» Станислав Лучицкий.
Также места в совете сохранили гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин, управляющий директор Winter Capital Advisors Алексей Башкиров, первый вице-президент «Норникеля» Марианна Захарова, бывший старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров (выдвинуты «Интерросом»), руководитель службы по финансовому контролю «Норникеля» Егор Шейбак (выдвинут компанией Crispian Романа Абрамовича). Кроме того, в совет вновь вошли три независимых директора — гендиректор Petropavlovsk Денис Александров, гендиректор «Грин Энерджи» Алексей Иванов и член совета директоров банка «Санкт-Петербург» Алексей Германович. Количество членов совета директоров компании осталось прежним — 13.
Изменения в совете происходят на фоне нового обострения конфликта между ключевыми акционерами «Норникеля».
36,14% «Норникеля» принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина, еще 26,39% — UC Rusal. UC Rusal выкупила пакет в 25% акций «Норникеля» в 2008 г. у бизнесмена Михаила Прохорова. Из-за этой сделки произошел первый конфликт между Потаниным и основателем UC Rusal Олегом Дерипаской. Он касался подходов к выплате дивидендов, действий с непрофильными активами «Норникеля» и нюансов корпоративного управления.
Конфликт разгорелся с новой силой в 2010 г. и сопровождался затяжными судебными разбирательствами, а разрешился при посредничестве бизнесмена Романа Абрамовича и его партнеров (совокупная доля составляла 6,37%). В 2012 г. стороны подписали десятилетнее акционерное соглашение, в котором зафиксировали основные условия взаимоотношений акционеров, в частности, выплаты дивидендов.
В 2017-2018 гг. возник новый спор из-за моратория на продажу Абрамовичем и его партнерами доли в «Норникеле», был подан иск в Высокий суд Лондона. К моменту решения суда Дерипаска сократил долю в UC Rusal ниже контрольной для того, чтобы вывести компанию из-под действия санкций США.
Соглашение акционеров «Норникеля» заканчивается в 2022 г. По словам Потанина, продлевать его не планируется.
В начале июля этого года Потанин заявлял в интервью телеканалу РБК, что «Норникель» и UC Rusal «вернулись к идее слияния компаний». Бизнесмен пояснял, что такое слияние позволило бы диверсифицировать акционерную базу и повысить стабильность в случае введения санкций. Позднее источники Reuters сообщили, что слияние компаний вряд ли состоится, пока Потанин, находящийся в санкционном списке Великобритании, и остается мажоритарным акционером «Норникеля».
24 октября UC Rusal заявила, что подала иск в Высокий суд Лондона к Потанину и его компании Whiteleave Holdings. По мнению UC Rusal, Потанин нарушил соглашение акционеров «Норникеля»: под его управлением компания «утратила ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы», из-за чего акционеры понесли существенные убытки. Истец считает, что главой «Норникеля» должен стать независимый руководитель, а также настаивает на возмещении убытков, размер которых должен определить суд. Источник «Ведомостей», близкий к совету директоров «Норникеля», предположил, что речь может идти о «Промышленно-строительной монтажной компании» и авиакомпании «Нордстар», проданных в период 2017-2022 гг.
Согласно отчетности по МСФО, за первое полугодие 2022 г. выручка компании выросла на 0,4% к тому же периоду прошлого года и составила порядка $9 млрд, чистая прибыль увеличилась на 17,6% до $5,1 млрд. За 9 месяцев 2022 г., согласно отчетности по РСБУ, выручка «Норникеля» выросла на 1,4% в годовом выражении до 610,9 млрд руб. Прибыль компании от продаж упала на 26% до 220,9 млрд руб., а чистая прибыль — на 8,2% до 303,9 млрд руб.
По мнению независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, речь идет о «технической рокировке», не свидетельствующей об очередном витке корпоративного конфликта между акционерами «Норникеля» или еще каких-то изменениях в отношениях между ними. «Вряд ли такие перемены в совете директоров кардинально изменят расклад сил в нем», — считает эксперт.
«Ведомости» направили запрос в UC Rusal.