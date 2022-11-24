UC Rusal сменила двух из пяти представителей в совете директоров «Норникеля»

Согласно отчетности по МСФО, за первое полугодие 2022 г. выручка компании выросла на 0,4% к тому же периоду прошлого года и составила порядка $9 млрд, чистая прибыль увеличилась на 17,6% до $5,1 млрд. За 9 месяцев 2022 г., согласно отчетности по РСБУ, выручка «Норникеля» выросла на 1,4% в годовом выражении до 610,9 млрд руб. Прибыль компании от продаж упала на 26% до 220,9 млрд руб., а чистая прибыль — на 8,2% до 303,9 млрд руб.