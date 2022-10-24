«Русал» подал к Владимиру Потанину иск в Высокий суд Лондона

Федюкин согласен, что доказательство вины руководителя компании в причинении ей ущерба на практике может стать «достаточно сложной задачей». «Полномочия такого лица обычно ограничены уставом или иными соглашениями с акционерами, в случае с «Норникелем» такое соглашение имеет место», – говорит он. Юрист добавляет, что крупные сделки, связанные с отчуждением или приобретением активов, могут заключаться только с согласия акционеров. «Поэтому доказать, что именно руководитель общества причинил ему ущерб, в отсутствие фактов, указывающих на то, что он вышел при принятии решений за рамки своих полномочий или совершал те или иные действия в собственных интересах или интересах третьих лиц, поступаясь при этом интересами самого общества и его акционеров, достаточно сложно», – уверен Федюкин.