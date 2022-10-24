«Русал» подал к Владимиру Потанину иск в Высокий суд Лондона

«Русал» подал к Владимиру Потанину иск в Высокий суд ЛондонаКомпания обвиняет его в нарушении условий акционерного соглашения и требует отставки
UC Rusal подала иск в Высокий суд Лондона к президенту и совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину и его компании Whiteleave Holdings. Компания считает, что Потанин нарушил соглашение акционеров «Норникеля» от 2012 г. и требует взыскать соответствующий ущерб, сообщила UC Rusal 24 октября. UC Rusal принадлежат 26,25% «Норникеля», «Интерросу» Потанина – 37,3%.
«Претензии UC Rusal связаны с неисполнением г-ном Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ГМК «Норильский никель», – говорится в сообщении. Иск был подан 21 октября. UC Rusal отмечает, что под управлением Потанина «Норникель» утратил «ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы». Это привело к тому, что «Норникель» и его акционеры понесли существенные убытки. О каких активах идет речь, UC Rusal не поясняет.
UC Rusal считает, что главой «Норникеля» должен стать независимый руководитель, «обладающий необходимыми профессиональными компетенциями». Также компания настаивает на возмещении убытков, «нанесенных деятельностью Потанина, и на других средствах защиты своих прав». Размер убытков должен определить суд, говорится в сообщении.
Представитель «Норникеля» переадресовал запрос «Ведомостей» в группу «Интеррос» (управляет активами Потанина). Представитель «Интерроса» пока не ответил на запрос. Источник «Ведомостей», близкий к совету директоров «Норникеля», предположил, что, вероятно, под «активами» UC Rusal имеет в виду Промышленно-строительную монтажную компанию, выведенную из структуры «Норникеля» и ставшую самостоятельным игроком на строительном рынке Норильска (это был непрофильный актив, и «Норникель» неоднократно критиковали за это), а также авиакомпанию «Нордстар», которая была продана после введения санкций в отношении российских перевозчиков. Ни тот, ни другой актив не влияли на финансовые показатели «Норникеля», подчеркнул собеседник.
Потанин и аффилированная с ним кипрская компания Whiteleave являются сторонами юридически обязывающего соглашения акционеров «Норникеля» от 10 декабря 2012 г. В соглашении определено, что Потанин обязан обеспечить надлежащее управление «Норникелем» и несет ответственность за это перед акционерами как управляющий партнер, говорится в сообщении UC Rusal. В соответствии с соглашением, в отношении так называемых «существенных нарушений» предусмотрена особая ответственность и установлена специальная процедура.
Компания указывает, что UC Rusal в течение длительного времени пыталась «вступить в конструктивные переговоры с г-ном Потаниным для внесудебного урегулирования озвученных претензий», но безуспешно. В соответствии с процедурой рассмотрения споров, предусмотренной акционерным соглашением, требования должны предъявляться в Высокий суд в Лондоне, указывает компания. «Это неправда. Данный иск не касается вопросов акционерного соглашения», – говорит источник «Ведомостей», знакомый с деталями спора. Он обращает внимание, что зарубежные активы «Интерроса» еще в прошлом году были переведены в Россию, поэтому «необходимости судиться именно в Высоком суде Лондона в нынешней ситуации не было».
UC Rusal приобрела 25% «Норникеля» в 2008 г. у бизнесмена Михаила Прохорова. Из-за сделки произошел первый конфликт акционеров «Норникеля» – между Потаниным и основателем UC Rusal Олегом Дерипаской. Разногласия касались подходов к выплате дивидендов, действий с непрофильными активами компании, а также корпоративного управления.
Новый виток конфликта пришелся на 2010 г., перерос в затяжные судебные разбирательства и завершился при посредничестве бизнесмена Романа Абрамовича. В 2012 г. акционеры «Норникеля» – «Интеррос», UC Rusal и Crispian (аффилирована с Абрамовичем) подписали десятилетнее акционерное соглашение, в результате чего разногласия были сняты, а все судебные споры – прекращены. По условиям соглашения, «Норникель» обязан выплачивать дивиденды из расчета не менее 60% показателя EBITDA при соотношении «чистый долг/EBITDA» ниже 1,8. Если это соотношение превышает 1,8, дивиденды выплачиваются в размере не менее 30% EBITDA, но не менее $1 млрд в год.
В 2017–2018 гг. у акционеров возник новый спор, касающийся моратория на продажу Абрамовичем и его партнерами доли в «Норникеле» (владели совокупно 6,37%). В результате был подан иск в Высокий суд Лондона. К моменту решения суда Дерипаска сократил долю UC Rusal ниже контрольной в рамках процесса снятия с компании санкций США.
Соглашение акционеров «Норникеля» истекает в 2022 г. Потанин ранее говорил, что продлевать его не планируется.
В начале июля 2022 г. Потанин сообщил, что «Норникель» и UC Rusal «вернулись к идее слияния компаний». В интервью телеканалу РБК он отмечал, что слияние такого рода позволило бы диверсифицировать акционерную базу и повысить стабильность в случае введения санкций. Но Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что слияние «вряд ли состоится» до тех пор, пока Потанин, попавший под санкции Великобритании, останется мажоритарным акционером «Норникеля».
Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин указывает, что с начала года стоимость акций «Норникеля» на Московской бирже упала почти вдвое (с 23 378 руб. до 13 170 руб. за бумагу), кроме того, в прошлом году «Норникель» выплатил крупнейший в истории экологический штраф на сумму более 146 млрд руб., что могло сказаться на объеме свободных средств, за счет которых могут выплачиваться дивиденды. Юрист также напоминает, что в 2022 г. была заключена и закрыта сделка по продаже авиаперевозчика Nordstar, что «гипотетически может считаться акционерами утратой бизнес-актива».
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель отмечает, что убытки могут возникнуть не только вследствие заключение каких-либо сделок, но и в результате действий (бездействия), которые повлекли за собой неблагоприятные последствия для компании и ее акционеров.
Руководитель практики разрешения трансграничных споров Коллегии адвокатов А1 Дмитрий Черненко отмечает, что доказать ущерб, о котором говорит UC Rusal, как правило, крайне сложно. «Особенно важно будет доказать, что именно действие или бездействие лично и только гражданина Потанина повлекли существенные убытки, а не рыночная конъюнктура или другие иные обстоятельства. Будет крайне сложно привлечь к ответственности просто за инвестиционное решение, которое оказалось неправильным и принесло убытки», – отмечает юрист.
Федюкин согласен, что доказательство вины руководителя компании в причинении ей ущерба на практике может стать «достаточно сложной задачей». «Полномочия такого лица обычно ограничены уставом или иными соглашениями с акционерами, в случае с «Норникелем» такое соглашение имеет место», – говорит он. Юрист добавляет, что крупные сделки, связанные с отчуждением или приобретением активов, могут заключаться только с согласия акционеров. «Поэтому доказать, что именно руководитель общества причинил ему ущерб, в отсутствие фактов, указывающих на то, что он вышел при принятии решений за рамки своих полномочий или совершал те или иные действия в собственных интересах или интересах третьих лиц, поступаясь при этом интересами самого общества и его акционеров, достаточно сложно», – уверен Федюкин.
Юрист добавляет, что подобного рода споры обычно имеют затяжной характер, поскольку стороны используют все предоставленные законом возможности для оспаривания невыгодного для них решения. По мнению Черненко, судебное разбирательство может занять от 1,5 до 3 лет в зависимости от того, будет ли ответчик оспаривать уведомление об иске, пытаться получить решение в отказе в иске и апелляции.
При этом опрошенные «Ведомостями» юристы отмечают, что даже после подачи иска стороны все еще могут договориться во внесудебном порядке, на любом этапе судебного спора, о заключении мирового соглашения. «С учетом политической ситуации стороны попытаются решить вопрос за стенами английского суда», – предполагает Черненко. Учитель не исключает, что предъявление иска является инструментом давления UC Rusal в преддверии истечения акционерного соглашения и определения порядка управления в компании.
Черненко добавляет, что пока не будет судебного решения или определенных судебных мер, никаких существенных последствий, дестабилизирующих корпоративное управление «Норникеля», возникнуть не должно.
Акции UC Rusal на Московской бирже на 12:43 мск дорожали на 1,6% к уровню закрытия предыдущей сессии до 33,2 руб. за бумагу. Акции «Норникеля» не отреагировали на информацию об иске: котировки на Мосбирже незначительно выросли – на 0,2% до 13 178 руб. за бумагу.