Вице-премьер Абрамченко призвала бизнесменов вкладываться в Сибирь

Абрамченко напомнила, что в январе федеральное правительство приняло Стратегию социально-экономического развития Сибири до 2035 г., цель которой — привлечение частных инвестиций в экономику. К середине 2023 г. сибирские регионы должны представить план достижения целевых показателей по каждому промышленному кластеру, уточнила она. Речь идет о формировании восьми кластеров в сферах переработки алюминия, добычи драгоценных металлов, газа, нефти, угля и др.