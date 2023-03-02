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Экономика

Вице-премьер Абрамченко призвала бизнесменов вкладываться в Сибирь

Ведомости

Российские промышленники и предприниматели должны вкладывать свой опыт и капитал в Сибирь. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме.

«Этот уникальный макрорегион богат природными ресурсами, имеет выгодное географическое положение, научную и кадровую базу, что определяет высокий потенциал его развития», — цитирует ее пресс-служба правительства Красноярского края.

Абрамченко напомнила, что в январе федеральное правительство приняло Стратегию социально-экономического развития Сибири до 2035 г., цель которой — привлечение частных инвестиций в экономику. К середине 2023 г. сибирские регионы должны представить план достижения целевых показателей по каждому промышленному кластеру, уточнила она. Речь идет о формировании восьми кластеров в сферах переработки алюминия, добычи драгоценных металлов, газа, нефти, угля и др.

Вице-премьер отметила, что Минэкономразвития ожидает до 2030 г. реализацию более 200 инвестиционных проектов, создание свыше 200 000 рабочих мест и привлечение инвестиций в объеме 7 трлн руб. Абрамченко обратила внимание, что для реализации проектов также требуются государственные меры поддержки.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал бизнес «вкладываться в Россию». Рассуждая о введении санкций против российских компаний, глава государства отметил, что предпринимателям не стоит «цепляться за прошлое» и «бегать с протянутой рукой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных