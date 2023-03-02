Вице-премьер Абрамченко призвала бизнесменов вкладываться в Сибирь
Российские промышленники и предприниматели должны вкладывать свой опыт и капитал в Сибирь. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме.
«Этот уникальный макрорегион богат природными ресурсами, имеет выгодное географическое положение, научную и кадровую базу, что определяет высокий потенциал его развития», — цитирует ее пресс-служба правительства Красноярского края.
Абрамченко напомнила, что в январе федеральное правительство приняло Стратегию социально-экономического развития Сибири до 2035 г., цель которой — привлечение частных инвестиций в экономику. К середине 2023 г. сибирские регионы должны представить план достижения целевых показателей по каждому промышленному кластеру, уточнила она. Речь идет о формировании восьми кластеров в сферах переработки алюминия, добычи драгоценных металлов, газа, нефти, угля и др.
Вице-премьер отметила, что Минэкономразвития ожидает до 2030 г. реализацию более 200 инвестиционных проектов, создание свыше 200 000 рабочих мест и привлечение инвестиций в объеме 7 трлн руб. Абрамченко обратила внимание, что для реализации проектов также требуются государственные меры поддержки.
Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал бизнес «вкладываться в Россию». Рассуждая о введении санкций против российских компаний, глава государства отметил, что предпринимателям не стоит «цепляться за прошлое» и «бегать с протянутой рукой».