Госдума одобрила в первом чтении смягчение ответственности за налоговые преступления

В частности, уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов не может быть возбуждено, если все недоимки, штрафы и пени были уплачены в полном объеме. По этой же причине преследование по уже возбужденному уголовному делу должно быть прекращено. Документом также предлагается сократить сроки давности привлечения к уголовной ответственности.