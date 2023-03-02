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Экономика

Госдума одобрила в первом чтении смягчение ответственности за налоговые преступления

Ведомости

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Уголовный кодекс о смягчении ответственности за налоговые преступления, если все штрафы, пени и недоимки были уплачены в полном объеме, следует из думской электронной базы. 

В частности, уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов не может быть возбуждено, если все недоимки, штрафы и пени были уплачены в полном объеме. По этой же причине преследование по уже возбужденному уголовному делу должно быть прекращено. Документом также предлагается сократить сроки давности привлечения к уголовной ответственности. 

Вместе с тем предлагается уменьшить максимальный срок наказания в виде лишения свободы по ряду статей. В частности, за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате организацией (ч. 2 ст. 199 УК РФ), и за неисполнение обязанностей налогового агента (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ) предлагают сократить наказание с шести до пяти лет.

Уточняется, что законопроект был разработан «в целях снижения негативных последствий для российской экономики в современных условиях», он направлен «на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений», которые связаны с уклонением от уплаты налогов.

Согласно тексту пояснительной записки, законопроект был разработан после соответствующего указа президента России Владимира Путина после встречи с членами экспертного центра «Деловой России» в феврале 2022 г. Поручение было издано еще в апреле 2022 г. Срок исполнения был указан 1 июня 2022 г. Однако исполнение поручения затянулось из-за разногласий между Минюстом, с одной стороны, и Минфином и СК - с другой, писал «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных