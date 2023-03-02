Госдума одобрила в первом чтении смягчение ответственности за налоговые преступления
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Уголовный кодекс о смягчении ответственности за налоговые преступления, если все штрафы, пени и недоимки были уплачены в полном объеме, следует из думской электронной базы.
В частности, уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов не может быть возбуждено, если все недоимки, штрафы и пени были уплачены в полном объеме. По этой же причине преследование по уже возбужденному уголовному делу должно быть прекращено. Документом также предлагается сократить сроки давности привлечения к уголовной ответственности.
Вместе с тем предлагается уменьшить максимальный срок наказания в виде лишения свободы по ряду статей. В частности, за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате организацией (ч. 2 ст. 199 УК РФ), и за неисполнение обязанностей налогового агента (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ) предлагают сократить наказание с шести до пяти лет.
Уточняется, что законопроект был разработан «в целях снижения негативных последствий для российской экономики в современных условиях», он направлен «на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений», которые связаны с уклонением от уплаты налогов.
Согласно тексту пояснительной записки, законопроект был разработан после соответствующего указа президента России Владимира Путина после встречи с членами экспертного центра «Деловой России» в феврале 2022 г. Поручение было издано еще в апреле 2022 г. Срок исполнения был указан 1 июня 2022 г. Однако исполнение поручения затянулось из-за разногласий между Минюстом, с одной стороны, и Минфином и СК - с другой, писал «Коммерсантъ».