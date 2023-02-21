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Экономика

«Коммерсантъ» узнал о планах смягчить ответственность за налоговые преступления

Ведомости

Правительство одобрило поправки, согласно которым может быть отказано в возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя в случае, если он оплатил налоговые недоимки и пени. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Уточняется, что если предприниматель выполнил все налоговые обязательства, в его отношении уголовное дело также может быть прекращено. Вместе с тем законопроектом предполагается сокращение сроков, в которые можно будет привлечь предпринимателя к ответственности за уклонение от уплаты налогов – их фактически приравняют к срокам хранения отчетной документации.

По информации газеты, правительство утвердит проект поправок завтра, 22 февраля. После этого документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Согласно тексту пояснительной записки, законопроект был разработан после соответствующего указа президента России Владимира Путина по итогам встречи с членами экспертного центра «Деловой России» в феврале 2022 г. Поручение было издано еще в апреле 2022 г. Срок исполнения был указан 1 июня 2022 г.

По информации «Коммерсанта», разработка поправок затянулась из-за возникших разногласий между Минюстом с одной стороны и Минфином и СК с другой стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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