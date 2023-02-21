«Коммерсантъ» узнал о планах смягчить ответственность за налоговые преступления

Уточняется, что если предприниматель выполнил все налоговые обязательства, в его отношении уголовное дело также может быть прекращено. Вместе с тем законопроектом предполагается сокращение сроков, в которые можно будет привлечь предпринимателя к ответственности за уклонение от уплаты налогов – их фактически приравняют к срокам хранения отчетной документации.