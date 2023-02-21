«Коммерсантъ» узнал о планах смягчить ответственность за налоговые преступления
Правительство одобрило поправки, согласно которым может быть отказано в возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя в случае, если он оплатил налоговые недоимки и пени. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
Уточняется, что если предприниматель выполнил все налоговые обязательства, в его отношении уголовное дело также может быть прекращено. Вместе с тем законопроектом предполагается сокращение сроков, в которые можно будет привлечь предпринимателя к ответственности за уклонение от уплаты налогов – их фактически приравняют к срокам хранения отчетной документации.
По информации газеты, правительство утвердит проект поправок завтра, 22 февраля. После этого документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
Согласно тексту пояснительной записки, законопроект был разработан после соответствующего указа президента России Владимира Путина по итогам встречи с членами экспертного центра «Деловой России» в феврале 2022 г. Поручение было издано еще в апреле 2022 г. Срок исполнения был указан 1 июня 2022 г.
По информации «Коммерсанта», разработка поправок затянулась из-за возникших разногласий между Минюстом с одной стороны и Минфином и СК с другой стороны.