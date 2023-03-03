Цена на газ в Европе опустилась ниже $500
Биржевые цены на газ в Европе впервые с конца августа 2021 г. опустились ниже $500 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайшего (апрельского) фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах открыла торги на отметке в $505,1 за 1000 куб. м. К 12:59 мск цена на газ опустилась до $495,6 за 1000 куб. м, или €45,85 за МВт\ч. К цене закрытия 2 марта цены опустились на 2,1%.
Биржевые цены на газ постоянно снижаются с конца августа 2022 г. В частности, в середине февраля стоимость мартовского фьючерса опускалась ниже $550 за 1000 куб. м впервые с августа 2021 г.
Снижение цен на газ во многом объясняется теплой погодой, которая установилась в европейском регионе, а также значительными запасами в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ). По последним данным, ПХГ Европы заполнены на 60,62%, что на 21,46 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет, передает ТАСС.