Цена на газ в Европе опустилась ниже $500

Снижение цен на газ во многом объясняется теплой погодой, которая установилась в европейском регионе, а также значительными запасами в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ). По последним данным, ПХГ Европы заполнены на 60,62%, что на 21,46 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет, передает ТАСС.