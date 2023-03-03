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Экономика

Цена на газ в Европе опустилась ниже $500

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе впервые с конца августа 2021 г. опустились ниже $500 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайшего (апрельского) фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах открыла торги на отметке в $505,1 за 1000 куб. м. К 12:59 мск цена на газ опустилась до $495,6 за 1000 куб. м, или €45,85 за МВт\ч. К цене закрытия 2 марта цены опустились на 2,1%.

Биржевые цены на газ постоянно снижаются с конца августа 2022 г. В частности, в середине февраля стоимость мартовского фьючерса опускалась ниже $550 за 1000 куб. м впервые с августа 2021 г.

Снижение цен на газ во многом объясняется теплой погодой, которая установилась в европейском регионе, а также значительными запасами в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ). По последним данным, ПХГ Европы заполнены на 60,62%, что на 21,46 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет, передает ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных