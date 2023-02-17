Цена газа в Европе обновила минимум за полтора года

Цена газа в Европе обновила минимум за полтора годаОдним из факторов восстановления цен станет рост спроса в Азии
Спотовые цены на газ в Европе 17 февраля 2023 г. впервые с конца августа 2021 г. опустились ниже отметки $550 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Февральские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах в 11:30 мск достигли отметки в 48,9 евро за 1 МВтч, или $536 за 1000 куб. м. К 15:30 мск котировки несколько скорректировались вверх – до 49,5 евро за 1 МВтч, или $543 за 1000 куб. м.
Аналитики связывают продолжающееся снижение цен на топливо главным образом со значительными запасами газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на фоне теплой погоды в Европе. Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Gas Infrastructure Europe, в европейских ПХГ на 15 февраля (последние доступные данные) находилось 70,2 млрд куб. м газа. Хранилища были заполнены на 64,8% – это более чем на 20 п. п. выше среднегодового показателя за последние пять лет на ту же дату.
Цены на газ на TTF снижаются с конца августа 2022 г., в декабре падение ускорилось. В конце декабря 2022 г. биржевые цены на газ в Европе впервые с февраля 2022 г. опустились ниже $800 за 1000 куб. м, 5 января 2023 г. — ниже $700 (минимума с сентября 2021 г.), а 17 января – ниже $600 (минимума с августа 2021 г.).
Тренд снижения газовых котировок пришел на смену длительному периоду роста, вызванному энергокризисом в Европе. Первые проблемы появились еще летом 2021 г. на фоне низких запасов в европейских ПХГ после рекордного отбора топлива зимой 2020-2021 гг., а также энергодефицита в результате падения выработки ветровых электростанций (ВЭС) из-за безветренной погоды. Уже к декабрю 2021 г. биржевые цены на газ в ЕС достигли рекорда, превысив $2200 за 1000 куб. м. В марте 2022 г. на фоне начала СВО на Украине котировки установили новый рекорд, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м. Затем цены постепенно снижались, но в августе вновь перешли к росту, хотя и не достигли мартовских максимумов.
С 15 февраля 2023 г. в Евросоюзе (ЕС) начал действовать потолок цен на газ, согласованный в декабре прошлого года, в размере 180 евро за 1 МВтч ($1975 за 1000 куб. м). Аналитики ранее отмечали, что уровень потолка примерно в $2000 за 1000 куб. м комфортен для ЕС, так как не приведет к перенаправлению поставок сжиженного природного газа (СПГ) из региона на другие рынки. Это позволит европейским покупателям успешно конкурировать за свободные объемы топлива на рынке.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что сейчас на европейском рынке газа сохраняется «влияние тех же факторов, которые ускорили падение цен в декабре». Прежде всего это теплая зима в Европе, которая позволила поднимать меньше газа из ПХГ.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк отмечает, что высокие уровни запасов в хранилищах европейских стран создают для ЕС возможность «энергетического маневра» и выбора источников энергоресурсов. По его словам, цены на газ «упали настолько, что в Европе вновь стало выгоднее использовать газовые электростанции». Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман добавляет, что дополнительное влияние на цену оказали новости о скором перезапуске крупного СПГ-завода Freeport LNG в США (предприятие мощностью 15 млн т должно заработать после пожара в марте 2023 г. – «Ведомости»).
В декабре – январе снижению цен на газ способствовала также высокая выработка ВЭС. По данным ассоциации WindEurope, в январе она обеспечивала от 16,5 до 35,4% энергобаланса ЕС против примерно 10% летом 2022 г. Но в конце января 2023 г. выработка ветряков начала снижаться, и на этой неделе на нее пришлось лишь 9-12% энергобаланса.
Юшков допускает, то при благоприятном для ЕС сочетании факторов – низком спросе на СПГ в Китае и Азии в целом и теплой, солнечной и ветреной погоде в Европе – газ может подешеветь до $300-350 за 1000 куб. м. Восстановление цен, по его оценке, начнется во втором полугодии, а в среднем цены в 2023 г. составят $500-600 за 100 куб. м.
Как менялась погода в Европе
В декабре 2022 г. и первых двух декадах января 2023 г. в Европе наблюдалась теплая погода (в отдельные дни температура превышала климатическую норму на 15 градусов и больше). Из-за отсутствия снега даже были закрыты некоторые горнолыжные курорты в Северных Альпах и Французских Пиренеях, сообщало издание Euronews. Но в конце января в большую часть ЕС пришло похолодание, среднесуточные температуры снизились до среднестатистических уровней, а в некоторых странах даже на 3-4 градуса ниже нормы. В Испании температура воздуха опускалась до отрицательных значений, а Австрия, Словения и Хорватия пострадали от снежных бурь, вызвавших перебои в подаче электроэнергии.
При этом эксперты отмечают рост спроса на газ в Азии в январе – феврале, в первую очередь в Китае. Это может стать одним из факторов восстановления цен. По словам Юшкова, газ в КНР уже дороже, чем в Европе. Исходя из данных индекса Platts и расчетов «Ведомостей», цены на газ в Азии на этой неделе держались у отметки в $600 за 1000 куб. м.
«Рост спроса в Китае усложнит подготовку к следующему отопительному сезону в ЕС, несмотря на высокую базу заполненности хранилищ», – считает Кауфман. Цены также могут снова пойти вверх в случае похолодания в Европе и перебоев с поставками газа, добавляет Миронюк. Но такой сценарий он считает маловероятным.
Миронюк допускает, что цены на газ в Европе в 2023 г. могут упасть до $400 за 1000 куб. м, но в ближайшее время ожидает «отскока» вверх до $565-580. В целом по году котировки на TTF, согласно прогнозу «БКС Мир инвестиций», будут колебаться в диапазоне $400-1000 за 1000 куб. м. «Финам» прогнозирует среднюю цену в 2023 г. в $600-800 за 1000 куб. м.