Цена газа в Европе обновила минимум за полтора года

Тренд снижения газовых котировок пришел на смену длительному периоду роста, вызванному энергокризисом в Европе. Первые проблемы появились еще летом 2021 г. на фоне низких запасов в европейских ПХГ после рекордного отбора топлива зимой 2020-2021 гг., а также энергодефицита в результате падения выработки ветровых электростанций (ВЭС) из-за безветренной погоды. Уже к декабрю 2021 г. биржевые цены на газ в ЕС достигли рекорда, превысив $2200 за 1000 куб. м. В марте 2022 г. на фоне начала СВО на Украине котировки установили новый рекорд, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м. Затем цены постепенно снижались, но в августе вновь перешли к росту, хотя и не достигли мартовских максимумов.