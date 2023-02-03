Уголь подешевел до минимума за 12 месяцев

На глобальном рынке также падают котировки австралийского и южноафриканского угля. По данным ICE, 2 февраля цена фьючерсов на уголь из ЮАР (FOB Ричардс-Бей) c поставкой в марте составляла $144,5/т, что на 21% ниже цены на начало 2023 г. и также является минимумом с февраля прошлого года. Стоимость февральских фьючерсов на австралийский уголь (FOB Ньюкасл) составляет $245/т (-32,5% к уровню начала января 2023 г.) – минимум с апреля 2022 г.