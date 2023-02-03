Уголь подешевел до минимума за 12 месяцев

Уголь подешевел до минимума за 12 месяцевНо даже такие цены еще комфортны для российских экспортеров
Стоимость энергетического угля в Европе начала снижаться вслед за ценой газа, достигнув минимума с февраля 2022 г. 2 февраля 2023 г. фьючерсы на энергоуголь с доставкой в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена (ARA) торговались по $136/т, свидетельствуют данные биржи ICE. С начала 2023 г. энергетический уголь в Европе подешевел на 28%.
На глобальном рынке также падают котировки австралийского и южноафриканского угля. По данным ICE, 2 февраля цена фьючерсов на уголь из ЮАР (FOB Ричардс-Бей) c поставкой в марте составляла $144,5/т, что на 21% ниже цены на начало 2023 г. и также является минимумом с февраля прошлого года. Стоимость февральских фьючерсов на австралийский уголь (FOB Ньюкасл) составляет $245/т (-32,5% к уровню начала января 2023 г.) – минимум с апреля 2022 г.