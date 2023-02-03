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Уголь подешевел до минимума за 12 месяцев

Но даже такие цены еще комфортны для российских экспортеров
Василий Милькин
Снижение потребления угля в Европе привело к «некоторому избытку» предложения на рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе / David Gray / Bloomberg via Getty Images

Стоимость энергетического угля в Европе начала снижаться вслед за ценой газа, достигнув минимума с февраля 2022 г. 2 февраля 2023 г. фьючерсы на энергоуголь с доставкой в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена (ARA) торговались по $136/т, свидетельствуют данные биржи ICE. С начала 2023 г. энергетический уголь в Европе подешевел на 28%.

На глобальном рынке также падают котировки австралийского и южноафриканского угля. По данным ICE, 2 февраля цена фьючерсов на уголь из ЮАР (FOB Ричардс-Бей) c поставкой в марте составляла $144,5/т, что на 21% ниже цены на начало 2023 г. и также является минимумом с февраля прошлого года. Стоимость февральских фьючерсов на австралийский уголь (FOB Ньюкасл) составляет $245/т (-32,5% к уровню начала января 2023 г.) – минимум с апреля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных