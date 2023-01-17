Подтолкнуть цены на газ вверх может восстановление европейской экономики

Еще на один риск разгона цен в виде роста спроса на СПГ в Азии указывает Юшков. Эксперт отмечает, что цена на газ в Азии сейчас выше, чем в Европе. Исходя из данных индекса Platts и расчетов «Ведомостей», цены на газ в Азии на прошлой неделе держались у отметки в $1000 за 1000 куб. м. Кауфман согласен, что восстановление спроса на СПГ в Китае может привести к «частичному перенаправлению поставок на восток». «В будущем это может создать отток СПГ из ЕС и дефицит на европейском рынке», — считает Юшков.