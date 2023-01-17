Подтолкнуть цены на газ вверх может восстановление европейской экономики

Подтолкнуть цены на газ вверх может восстановление европейской экономикиОни опустились ниже $600 за 1000 кубометров, и это не предел, допускают эксперты
Биржевые цены на газ в Европе 17 января 2023 г. впервые с августа 2021 г. опускались ниже отметки $600 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Февральские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах в 12:04 мск достигли отметки в 51,7 евро за 1 МВтч, или $578 за 1000 куб. м. Но уже в 13:27 мск цены скорректировались до 54,4 евро за 1 МВтч, или $608 за 1000 куб. м.
Аналитики связывают текущее продолжительное снижение газовых котировок со значительными запасами топлива в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) на фоне теплой погоды в Европе и выработкой ветроэлектростанций (ВЭС).
Спотовые котировки на газ на TTF падают с конца августа 2022 г., а в декабре падение ускорилось («Ведомости» писали об этом 23 декабря 2022 г.). В самом конце года цена на газ в Европе впервые с февраля 2022 г. опустилась ниже $800, а 5 января 2023 г., впервые с сентября 2021 г., — ниже $700 за 1000 куб. м.
Этот спад пришел на смену длительному периоду высоких котировок. Энергокризис в Европе начался еще в 2021 г. Он был вызван проблемами с заполнением подземных хранилищ после рекордного отбора газа зимой 2020-2021 гг., а также энергодефицитом в результате падения выработки ВЭС из-за безветренной погоды. Уже к декабрю 2021 г. спотовые цены на газ в ЕС достигли рекорда, превысив $2200 за 1000 куб. м.
В марте 2022 г. спотовые котировки установили новый исторический максимум, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м. Затем котировки постепенно снижались, но в августе вновь перешли к резкому росту, хотя не смогли побить рекорд марта.
19 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Он начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Аналитики тогда отмечали, что установление потолка на уровне примерно в $2000 «комфортно для ЕС», так как не приведет к перенаправлению поставок СПГ на другие рынки и позволит европейцам успешно конкурировать за свободные объемы газа.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов отмечает, что ключевым фактором снижения цен стала аномально теплая погода в Европейском регионе в нынешнем отопительном сезоне. Это, по его словам, повлекло за собой пересмотр прогнозов по уровню заполненности ПХГ к весне и объему спроса на сжиженный газ в летний период.
С ним согласен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отмечает, что из-за теплой погоды отбор газа из европейских ПХГ невелик, а уровень заполнения хранилищ — высокий. «Это означает, что в 2023 г. в ЕС придется покупать меньше газа для подготовки к следующему отопительному сезону, что успокаивает рынок», — говорит эксперт.
По данным Gas Infrastructure Europe и расчетам «Ведомостей», в европейских ПХГ на 15 января (последние доступные данные) находилось 88,2 млрд куб. м газа, хранилища были заполнены на 81,5%.
Способствует снижению использования газа также увеличение выработки ВЭС благодаря ветреной погоде, добавляет Юшков. По данным ассоциации WindEurope, выработка ветряков в Европе в январе обеспечивала от 16,5% до 35,4% энергобаланса ЕС против примерно 10% летом 2022 г.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман добавляет, что для ЕС реализовался «наиболее благоприятный из прогнозируемых сценариев». На фоне удачных погодных факторов на стабильно высоком уровне находились поставки СПГ в Европу.
По словам Юшкова, также на нынешнее падение цен на газ влияет снижение промышленного потребления топлива в ЕС. Он не исключает, что в первом полугодии цена может опуститься и ниже $500 за 1000 куб. м. Руководитель Федерального сетевого агентства Германии (регулятор рынков газа и электроэнергии) Клаус Мюллер в начале января говорил, что европейский рынок газа вышел на «ценовое плато» («Ведомости» писали об этом 9 января).
Кауфман, напротив, считает, что прогнозируемое похолодание в Европе в ближайшие недели может вернуть цены в ЕС выше отметки $800 за 1000 куб. м в ближайший месяц.
Еще на один риск разгона цен в виде роста спроса на СПГ в Азии указывает Юшков. Эксперт отмечает, что цена на газ в Азии сейчас выше, чем в Европе. Исходя из данных индекса Platts и расчетов «Ведомостей», цены на газ в Азии на прошлой неделе держались у отметки в $1000 за 1000 куб. м. Кауфман согласен, что восстановление спроса на СПГ в Китае может привести к «частичному перенаправлению поставок на восток». «В будущем это может создать отток СПГ из ЕС и дефицит на европейском рынке», — считает Юшков.
Юшков допускает, что пик потребления газа в ЕС в 2023 г. может прийтись на лето в случае жаркой и безветренной погоды. Также, по его мнению, во втором полугодии может начаться рост спроса со стороны КНР. Еще одним драйвером увеличения спроса на топливо, по его мнению, может стать восстановление европейской экономики, что «будет толкать цены вверх».
Галактионов также обращает внимание, что даже текущие цены по-прежнему остаются примерно в три раза выше уровней, характерных для последних десяти лет.