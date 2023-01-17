Цены на газ в Европе опустились ниже $600 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с конца августа 2021 г. опустились ниже $600 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сегодня стоимость ближайшего — февральского — фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась до 53,5 евро за МВт\ч, или около $590 за 1000 куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.
У снижения цены на газ в Европе есть несколько причин. Ранее аналитики указывали на значительные запасы газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ). По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) от 15 января, ПХГ Европы заполнены на 81,49%. Кроме того, на котировки газа влияют высокие показатели выработки ветровой энергетики и теплая погода.
19 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. В рамках европейского механизма коррекции газового рынка он начнет действовать с 15 февраля. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на TTF превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч. При этом потолок не будет применяться к внебиржевым сделкам.