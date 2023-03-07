«РИА Новости»: товарооборот России и ЕС достиг максимума за восемь лет
Товарооборот между Россией и Евросоюзом по итогам 2022 г. вырос до максимума за последние восемь лет. Об этом сообщили «РИА Новости» на основании данных Евростата.
По подсчетам агентства, экспорт российских товаров в ЕС в 2022 г. составил 203,4 млрд евро, что на 0,2 млрд меньше, чем в 2012 г., когда объем поставляемых товаров из России в ЕС составлял 203,6 млрд евро.
Вместе с тем экспорт европейских товаров упал на 38,1% после введения антироссийских санкций, по итогам года он составил 55,2 млрд евро. Уточняется, что это минимальное значение с 2005 г.
В общей сложности товарооборот за год вырос на 2,3% – до 258,6 млрд евро. Это максимальное значение с 2014 г. Вместе с тем дефицит ЕС в торговле с Россией превысил рекордные 148,2 млрд евро, что в два раза больше, чем было зафиксировано по итогам 2021 г.
В середине февраля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал доклад, в котором показано, что страны ЕС резко нарастили экспорт в соседние с Россией страны после введения антироссийских санкций. В частности, экспорт стран ЕС в мае – июле 2022 г. вырос на 84% в Киргизию, на 72% – в Армению, на 21% – в Таджикистан, на 19% – в Грузию и на 14% – в Казахстан, в то время как в Россию и Белоруссию, напротив, сократился – на 56% и 39% соответственно.