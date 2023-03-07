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«РИА Новости»: товарооборот России и ЕС достиг максимума за восемь лет

Ведомости

Товарооборот между Россией и Евросоюзом по итогам 2022 г. вырос до максимума за последние восемь лет. Об этом сообщили «РИА Новости» на основании данных Евростата.

По подсчетам агентства, экспорт российских товаров в ЕС в 2022 г. составил 203,4 млрд евро, что на 0,2 млрд меньше, чем в 2012 г., когда объем поставляемых товаров из России в ЕС составлял 203,6 млрд евро.

Вместе с тем экспорт европейских товаров упал на 38,1% после введения антироссийских санкций, по итогам года он составил 55,2 млрд евро. Уточняется, что это минимальное значение с 2005 г.

В общей сложности товарооборот за год вырос на 2,3% – до 258,6 млрд евро. Это максимальное значение с 2014 г. Вместе с тем дефицит ЕС в торговле с Россией превысил рекордные 148,2 млрд евро, что в два раза больше, чем было зафиксировано по итогам 2021 г.

В середине февраля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал доклад, в котором показано, что страны ЕС резко нарастили экспорт в соседние с Россией страны после введения антироссийских санкций. В частности, экспорт стран ЕС в мае – июле 2022 г. вырос на 84% в Киргизию, на 72% – в Армению, на 21% – в Таджикистан, на 19% – в Грузию и на 14% – в Казахстан, в то время как в Россию и Белоруссию, напротив, сократился – на 56% и 39% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных