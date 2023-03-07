«РИА Новости»: товарооборот России и ЕС достиг максимума за восемь лет

В середине февраля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал доклад, в котором показано, что страны ЕС резко нарастили экспорт в соседние с Россией страны после введения антироссийских санкций. В частности, экспорт стран ЕС в мае – июле 2022 г. вырос на 84% в Киргизию, на 72% – в Армению, на 21% – в Таджикистан, на 19% – в Грузию и на 14% – в Казахстан, в то время как в Россию и Белоруссию, напротив, сократился – на 56% и 39% соответственно.