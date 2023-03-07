В Минсельхозе оценили объем экспорта зерна из России

В то же время он добавил, что 2022 г., несмотря на рекордный урожай, создал много проблем, которые необходимо решать для того, чтобы сохранить на достойном уровне объемы производства. Весна 2023 г. будет для российских аграриев временем быстрых решений, отметил Некрасов. По его словам, нужно будет быстро и организованно проводить обработку почвы.