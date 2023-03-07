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Экономика

В Минсельхозе оценили объем экспорта зерна из России

Ведомости

Экспорт российского зерна в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 г.) достиг 40 млн т. Об этом заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза России Роман Некрасов, передают «РИА Новости».

«Сегодня, когда экспорт российского зерна уже 40 млн т, мы понимаем, что, несмотря на все санкции, наш аграрий, наш крестьянин конкурентоспособен на мировом уровне», – отметил Некрасов на итоговой коллегии Минсельхозпрода Татарстана.

В то же время он добавил, что 2022 г., несмотря на рекордный урожай, создал много проблем, которые необходимо решать для того, чтобы сохранить на достойном уровне объемы производства. Весна 2023 г. будет для российских аграриев временем быстрых решений, отметил Некрасов. По его словам, нужно будет быстро и организованно проводить обработку почвы.

«РИА Новости» напомнили, что ранее Минсельхоз сообщал, что целевой показатель по экспорту зерна из России в 2022-2023 сельскохозяйственном году составляет порядка 60 млн т.

Ранее по теме: Урожай зерновых в России вырос до 153,8 млн тонн

В январе «Интерфакс» со ссылкой на предварительную оценку Росстата писал, что сбор зерновых по итогам 2022 г. в России составил 153,8 млн т в чистом весе, что на 26,69% больше результатов 2021 г. (121,4 млн т). В 2020 г. российские аграрии собрали 133,5 млн т зерна.

Урожай пшеницы вырос сразу более чем на 37%: с 76,1 млн т в 2021 г. до 104,43 млн т в 2022 г. Урожай ржи вырос с 1,7 млн до 2,2 млн т, озимого ячменя – с 2,9 млн до 3,2 млн т, ярового – с 15,1 млн до 20,3 млн т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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