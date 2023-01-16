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Экономика

Урожай зерновых в России вырос до 153,8 млн тонн

Ведомости

Сбор зерновых по итогам 2022 г. в России составил 153,8 млн т в чистом весе, что на 26,69% больше результатов 2021 г. (121,4 млн т), передает «Интерфакс» со ссылкой на предварительную оценку Росстата.

В 2020 г. российские аграрии собрали 133,5 млн т зерна.

Урожай пшеницы вырос сразу более чем на 37%: с 76,1 млн т в 2021 г. до 104,43 млн т в 2022 г. Урожай ржи вырос с 1,7 млн т до 2,2 млн т, озимого ячменя – с 2,9 млн т до 3,2 млн т, ярового – с 15,1 млн т до 20,3 млн т.

Ранее в сентябре прогнозировался урожай в более 140 млн т зерна – именно такие ожидаемые показатели называл президент Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ. Достичь этих показателей удалось благодаря развитию сельскохозяйственной техники и технологий, сказал он тогда.

В июле 2022 г. министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отмечал, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 130 млн т, и называл это «одним из лучших результатов в истории страны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных