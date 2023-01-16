Урожай зерновых в России вырос до 153,8 млн тонн
Сбор зерновых по итогам 2022 г. в России составил 153,8 млн т в чистом весе, что на 26,69% больше результатов 2021 г. (121,4 млн т), передает «Интерфакс» со ссылкой на предварительную оценку Росстата.
В 2020 г. российские аграрии собрали 133,5 млн т зерна.
Урожай пшеницы вырос сразу более чем на 37%: с 76,1 млн т в 2021 г. до 104,43 млн т в 2022 г. Урожай ржи вырос с 1,7 млн т до 2,2 млн т, озимого ячменя – с 2,9 млн т до 3,2 млн т, ярового – с 15,1 млн т до 20,3 млн т.
Ранее в сентябре прогнозировался урожай в более 140 млн т зерна – именно такие ожидаемые показатели называл президент Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ. Достичь этих показателей удалось благодаря развитию сельскохозяйственной техники и технологий, сказал он тогда.
В июле 2022 г. министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отмечал, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 130 млн т, и называл это «одним из лучших результатов в истории страны».