Урожай зерна в России в этом году может превысить 140 млн тонн
Урожай зерновых в России может превысить 140 млн т по итогам года, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ.
«Министр [сельского хозяйства Дмитрий Патрушев] доложил, что в этом году у нас будет очень хороший урожай. По-моему, он сказал, 130, что ли, млн тонн собрали мы уже. Так что будет за 140», – цитирует его ТАСС.
Достичь этих показателей удалось благодаря развитию сельскохозяйственной техники и технологий, сказал Путин, поблагодарив за результат аграриев.
По опубликованным в феврале данным Росстата, в 2021 г. урожай зерновых в РФ составил 121,3 млн т. Минсельхоз рассчитывал выйти на урожай зерна в размере 127 млн т в бункерном весе, в чистом — более 123 млн т, сообщал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Минсельхоз США (USDA) прогнозировал в прошлом году урожай зерновых в размере 126,5 млн т, из которых 85 млн т пшеницы и 41,5 млн т фуражного зерна.
В июле этого года Патрушев отмечал, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 130 млн т, и называл это «одним из лучших результатов в истории страны». В августе Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) спрогнозировал урожай в 145 млн т, 95 млн т из которых придутся на пшеницу.
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