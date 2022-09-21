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Экономика

Урожай зерна в России в этом году может превысить 140 млн тонн

Ведомости

Урожай зерновых в России может превысить 140 млн т по итогам года, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ.

«Министр [сельского хозяйства Дмитрий Патрушев] доложил, что в этом году у нас будет очень хороший урожай. По-моему, он сказал, 130, что ли, млн тонн собрали мы уже. Так что будет за 140», – цитирует его ТАСС.

Достичь этих показателей удалось благодаря развитию сельскохозяйственной техники и технологий, сказал Путин, поблагодарив за результат аграриев.

По опубликованным в феврале данным Росстата, в 2021 г. урожай зерновых в РФ составил 121,3 млн т. Минсельхоз рассчитывал выйти на урожай зерна в размере 127 млн т в бункерном весе, в чистом — более 123 млн т, сообщал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Минсельхоз США (USDA) прогнозировал в прошлом году урожай зерновых в размере 126,5 млн т, из которых 85 млн т пшеницы и 41,5 млн т фуражного зерна.

В июле этого года Патрушев отмечал, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 130 млн т, и называл это «одним из лучших результатов в истории страны». В августе Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) спрогнозировал урожай в 145 млн т, 95 млн т из которых придутся на пшеницу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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