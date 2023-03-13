Песков прокомментировал данные СМИ о присоединении Индии к потолку цен на нефть
Россия ориентируется не на сообщения информационных агентств, а прежде всего на контакты с Индией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя данные Bloomberg о том, что индийская сторона готова соблюдать потолок цен на российскую нефть.
«У нас есть определенное принятое решение на этот счет, решение, принято президентом Российской Федерации и оформленное соответствующими документами. Мы будем из них исходить. Кроме того, разумеется, ориентируемся мы в данном случае не нас сообщения информационных агентств, а прежде всего на наши контакты с нашими контрагентами в Индии», – сказал Песков.