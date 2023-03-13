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Песков прокомментировал данные СМИ о присоединении Индии к потолку цен на нефть

Ведомости

Россия ориентируется не на сообщения информационных агентств, а прежде всего на контакты с Индией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя данные Bloomberg о том, что индийская сторона готова соблюдать потолок цен на российскую нефть.

«У нас есть определенное принятое решение на этот счет, решение, принято президентом Российской Федерации и оформленное соответствующими документами. Мы будем из них исходить. Кроме того, разумеется, ориентируемся мы в данном случае не нас сообщения информационных агентств, а прежде всего на наши контакты с нашими контрагентами в Индии», – сказал Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных