Песков прокомментировал данные СМИ о присоединении Индии к потолку цен на нефть

«У нас есть определенное принятое решение на этот счет, решение, принято президентом Российской Федерации и оформленное соответствующими документами. Мы будем из них исходить. Кроме того, разумеется, ориентируемся мы в данном случае не нас сообщения информационных агентств, а прежде всего на наши контакты с нашими контрагентами в Индии», – сказал Песков.