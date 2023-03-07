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Политика

В Кремле прокомментировали работу потолка цен на нефть

Ведомости

Россия по-прежнему не признает потолок цен на нефть, который был установлен странами G7. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, мы приняли свои собственные меры, и, естественно, никакого потолка мы не признаем и не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам», – сказал он.

По словам Пескова, хотя ценовой потолок на нефть был установлен, с учетом текущего уровня цен на энергоресурсы «вроде как и потолка нет».

Ранее старший советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн назвал преждевременной оценку эффективности ценового потолка на российскую нефть, но отметил, что «пока все идет хорошо».

3 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начало действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

27 декабря 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно тексту документа, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Также уточняется, что президент может принять специальное решение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения. Запрет на поставки нефти вступил в силу 1 февраля 2023 г., а по нефтепродуктам дату определит правительство России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных