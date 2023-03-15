Россияне смогут пройти бесплатное обучение для работы в ОПК
Ищущие работу смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам – быстрее найти работу», – отметила пресс-служба правительства.
Желающие пройти такое обучение должны будут обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с одним из предприятий, которые примут участие в программе. Их список составит Минпромторг.
На эти цели из бюджета выделят более 700 млн руб., что позволит обучить свыше 12 000 человек, отметили в правительстве. Затраты предприятий на обучение будут возмещаться через федерального проекта «Содействие занятости».
Отмечается также, что обучение будет организовано в рамках программы поддержки рынка труда, предусматривающей создание работодателями временных рабочих мест для лиц, которым грозит увольнение, и переобучение сотрудников промышленных предприятий. В этом году такие меры позволят трудоустроить свыше 176 000 человек, из бюджета на эти цели выделят 18,8 млрд руб.
14 марта президент РФ Владимир Путин, комментируя планы предоставить отсрочку от службы работникам ОПК, отметил, что список востребованных профессий уже передан Минобороны. Он добавил, что решение по отсрочке Минпромторг и Минобороны должны принять совместно. Путин также признал дефицит кадров в ОПК и добавил, что это мешает выполнять гособоронзаказ.
Ранее работников ОПК освободили от военной службы в рамках частичной мобилизации, которая шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В декабре на коллегии оборонного ведомства министр обороны Сергей Шойгу заявил, что от частичной мобилизации получили отсрочку свыше 830 000 человек, которые работают на предприятиях ОПК и в ряде других социально значимых сфер.