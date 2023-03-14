Путин: Минобороны передан список приоритетных профессий по отсрочке от службы
Минпромторг подготовил перечень приоритетных профессий по отсрочке от службы в армии и уже направил данные в Минобороны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ, передает ТАСС.
«Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. И здесь Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в министерство обороны», — заявил глава государства, отвечая на вопрос об отсрочке от службы для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Путин уточнил, что сейчас ведомства обсуждают этот вопрос, они должны принять совместное решение по отсрочке. Глава государства также признал дефицит кадров в ОПК и добавил, что это мешает выполнять гособоронзаказ.
В ходе посещения Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», 18 января президент допустил, что работников ОПК, которые подлежат призыву, могут освободить от срочной службы. Глава государства указал на загруженность предприятий и отметил, что сотрудники работают в три смены. Тогда он заявил, что вопрос об отсрочке может быть решен в ближайшее время.
В конце января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение по этому вопросу еще не принято, пока что идет обсуждение инициативы.
Ранее работников ОПК освободили от военной службы в рамках частичной мобилизации, которая шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В декабре на коллегии оборонного ведомства министр обороны Сергей Шойгу заявил, что от частичной мобилизации получили отсрочку свыше 830 000 человек, которые работают на предприятиях ОПК и в ряде других социально значимых сфер.