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Путин: Минобороны передан список приоритетных профессий по отсрочке от службы

Ведомости

Минпромторг подготовил перечень приоритетных профессий по отсрочке от службы в армии и уже направил данные в Минобороны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ, передает ТАСС.

«Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. И здесь Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в министерство обороны», — заявил глава государства, отвечая на вопрос об отсрочке от службы для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 

Путин уточнил, что сейчас ведомства обсуждают этот вопрос, они должны принять совместное решение по отсрочке. Глава государства также признал дефицит кадров в ОПК и добавил, что это мешает выполнять гособоронзаказ. 

В ходе посещения Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», 18 января президент допустил, что работников ОПК, которые подлежат призыву, могут освободить от срочной службы. Глава государства указал на загруженность предприятий и отметил, что сотрудники работают в три смены. Тогда он заявил, что вопрос об отсрочке может быть решен в ближайшее время.

В конце января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение по этому вопросу еще не принято, пока что идет обсуждение инициативы. 

Ранее работников ОПК освободили от военной службы в рамках частичной мобилизации, которая шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В декабре на коллегии оборонного ведомства министр обороны Сергей Шойгу заявил, что от частичной мобилизации получили отсрочку свыше 830 000 человек, которые работают на предприятиях ОПК и в ряде других социально значимых сфер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных