Путин: Минобороны передан список приоритетных профессий по отсрочке от службы

В ходе посещения Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», 18 января президент допустил, что работников ОПК, которые подлежат призыву, могут освободить от срочной службы. Глава государства указал на загруженность предприятий и отметил, что сотрудники работают в три смены. Тогда он заявил, что вопрос об отсрочке может быть решен в ближайшее время.