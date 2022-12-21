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Шойгу сообщил о более 830 000 освобожденных от мобилизации

Ведомости

От частичной мобилизации в России освобождены свыше 830 000 человек, которые работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и в ряде других социально значимых сфер, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства.

«Для поддержания экономики страны от призыва освобождены более 830 тысяч граждан, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в ряде других социально значимых сфер, обеспечивающих жизнедеятельность государства», — заявил министр обороны (цитата по ТАСС).

Во время своего выступления на коллегии Минобороны Шойгу также сообщил, что свыше 20 000 граждан отправились в войска добровольцами.

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После объявления о начале частичной мобилизации в России в социальным сетях и СМИ стали появляться сообщения о том, что в военкоматы, вопреки официальной информации, вызывались люди, которые не подходят под критерии, обозначенные руководством страны и Минобороны. В конце сентября президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности потребовал исправить ошибки, которые были допущены во время проведения частичной мобилизации.

В октябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о возвращении около 10 000 мобилизованных россиян. По его словам, граждане вернулись домой «по разным причинам». В конце этого же месяца заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная заявила, что в регионе домой вернулись более 120 мобилизованных мужчин, которые имеют троих детей на попечении.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных