Шойгу сообщил о более 830 000 освобожденных от мобилизации
От частичной мобилизации в России освобождены свыше 830 000 человек, которые работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и в ряде других социально значимых сфер, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства.
«Для поддержания экономики страны от призыва освобождены более 830 тысяч граждан, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в ряде других социально значимых сфер, обеспечивающих жизнедеятельность государства», — заявил министр обороны (цитата по ТАСС).
Во время своего выступления на коллегии Минобороны Шойгу также сообщил, что свыше 20 000 граждан отправились в войска добровольцами.
После объявления о начале частичной мобилизации в России в социальным сетях и СМИ стали появляться сообщения о том, что в военкоматы, вопреки официальной информации, вызывались люди, которые не подходят под критерии, обозначенные руководством страны и Минобороны. В конце сентября президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности потребовал исправить ошибки, которые были допущены во время проведения частичной мобилизации.
В октябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о возвращении около 10 000 мобилизованных россиян. По его словам, граждане вернулись домой «по разным причинам». В конце этого же месяца заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная заявила, что в регионе домой вернулись более 120 мобилизованных мужчин, которые имеют троих детей на попечении.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».