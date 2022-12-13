Кириенко: более 150 активистов ОНФ поехали добровольцами в зону СВО
В зону спецоперации на Украине добровольцами ушли свыше 150 активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ), заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает ТАСС.
«В первую очередь огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации», — сказал Кириенко на заседании центрального штаба ОНФ.
Он также выразил благодарность волонтерам ОНФ, которые шли следом за военными, «вытаскивая детей из подвалов, раздавая гуманитарную помощь, рискуя своей жизнью наравне с военнослужащими, и спасли, без преувеличения, тысячи людей».
По словам замглавы исполкома ОНФ по региональной работе Бориса Подольного, более 150 представителей организации стали добровольцами российской армии, а также 1-го и 2-го армейских корпусов ДНР и ЛНР. Среди них один руководитель и два сопредседателя региональных отделений, четыре члена региональных штабов, сотрудники исполкомов и активисты движения, в том числе «Молодежки» ОНФ.
В ноябре начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александр Туляганов сообщил, что в России в добровольческие отряды с начала спецоперации записались более 15 000 человек. Он уточнял, что речь идет как о добровольцах, которые записались в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто отправился в зону боевых действий по собственному желанию, примкнув к добровольческим отрядам.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».