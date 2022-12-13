Кириенко: более 150 активистов ОНФ поехали добровольцами в зону СВО

В ноябре начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александр Туляганов сообщил, что в России в добровольческие отряды с начала спецоперации записались более 15 000 человек. Он уточнял, что речь идет как о добровольцах, которые записались в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто отправился в зону боевых действий по собственному желанию, примкнув к добровольческим отрядам.