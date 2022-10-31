Более 120 мобилизованных отцов троих детей вернулись домой в Подмосковье
В Московской области домой вернулись более 120 мобилизованных мужчин, которые имеют троих детей на попечении, сообщила заместитель председателя правительства региона Мария Нагорная, пишет ТАСС.
«В настоящий момент оформлены ходатайства, направлены в войсковые части, и уже находится дома 121 мужчина, у кого трое детей», — сказала Нагорная.
Нагорная подчеркнула, что призыв мужчин, у которых в семье четверо детей и более, считается ошибкой мобилизации. По ее словам, их возвращали домой ранее. Она сообщила, что сейчас по спискам 256 мобилизованных мужчин, которые имеют трое детей. Работа по возвращению граждан по данной категории будет продолжена, заверила Нагорная.
14 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете» заявил, что отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации теперь будут получать отцы трех детей до 16 лет, а не четырех, как это было раньше.
На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. В ходе встречи с Путиным министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Другие 218 000 проходят подготовку на полигонах. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу.