Более 120 мобилизованных отцов троих детей вернулись домой в Подмосковье

Нагорная подчеркнула, что призыв мужчин, у которых в семье четверо детей и более, считается ошибкой мобилизации. По ее словам, их возвращали домой ранее. Она сообщила, что сейчас по спискам 256 мобилизованных мужчин, которые имеют трое детей. Работа по возвращению граждан по данной категории будет продолжена, заверила Нагорная.