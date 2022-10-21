В Госдуме заявили о возвращении домой почти 10 000 мобилизованных
Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов 21 октября сообщил о возвращении около 10 000 мобилизованных россиян, пишет ТАСС.
«На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 000 человек по разным причинам», — заявил Картаполов, отвечая на вопрос о мобилизованных по ошибке.
После объявления о начале частичной мобилизации в России в социальным сетях и СМИ стали появляться сообщения о том, что в военкоматы, вопреки официальной информации, вызывались люди, которые не подходят под критерии, обозначенные руководством страны и Минобороны. 29 сентября президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности потребовал исправить ошибки, которые были допущены во время проведения частичной мобилизации.
В начале этого месяца на сайте «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб на ошибки при проведении частичной мобилизации в России. Услуга называется «обжалование решения по призыву в рамках частичной мобилизации». Заявление может подать и мобилизованный, и другой человек, оно будет передано в военный комиссариат региона. Для подачи заявления необходимы данные повестки и документы, подтверждающие наличие основания для отсрочки.
14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. Накануне, 17 октября, о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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