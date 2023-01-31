Песков заявил о работе по отсрочке от срочной службы для сотрудников ОПК

Кроме того, отсрочку от срочной службы могут получить IT-специалисты. С 23 января в России идет прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для айтишников. К основным критериям сотрудников, претендующих на отсрочку, относятся российское гражданство, возраст от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, работа в аккредитованных IТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г.