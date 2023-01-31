Песков заявил о работе по отсрочке от срочной службы для сотрудников ОПК
Работа по отсрочке от срочной службы специалистов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) ведется, решение еще не формализовано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, оно пока не формализовано. В работе», — подчеркнул он.
В ходе посещения Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», 18 января президент РФ Владимир Путин допустил, что работников ОПК, которые подлежат призыву, могут освободить от срочной службы.
Глава государства указал на загруженность оборонной промышленности и отметил, что сотрудники заводов работают в три смены. Тогда он заявил, что вопрос об отсрочке может быть решен в ближайшее время.
Ранее работников ОПК освободили от военной службы в рамках частичной мобилизации, которая шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В декабре на коллегии оборонного ведомства министр обороны Сергей Шойгу заявил, что от частичной мобилизации получили отсрочку свыше 830 000 человек, которые работают на предприятиях ОПК и в ряде других социально значимых сфер.
Кроме того, отсрочку от срочной службы могут получить IT-специалисты. С 23 января в России идет прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для айтишников. К основным критериям сотрудников, претендующих на отсрочку, относятся российское гражданство, возраст от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, работа в аккредитованных IТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г.