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Минцифры напомнило о начале приема заявок на отсрочку от призыва для IT-специалистов

Ведомости

Минцифры сообщило о начале с сегодняшнего дня приема заявок от аккредитованных IT-компаний на отсрочку от срочной службы для своих сотрудников.

«Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний с 23 января могут воспользоваться специальным сервисом "Госуслуг" и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Успеть подать заявления нужно до 6 февраля включительно», – говорится в сообщении.

В Минцифры подчеркнули, что поданное в 2022 г. заявление не позволит получить отсрочку весной, необходимо подать его заново. Если сотрудник получит повестку на срочную службу, он должен будет прийти в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку, обратили внимание там. Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта, добавили в ведомстве.

Ранее по теме: Потанин выступил против ограничений для уехавших из России IT-шников

К основным критериям сотрудников, претендующих на отсрочку, относятся российское гражданство, возраст от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, работа в аккредитованных IТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г.

Ранее газета «Коммерсантъ» выяснила, что Минцифры начало обсуждать с отраслевыми ассоциациями возможные меры, которые позволят стимулировать возвращение в Россию уехавших IT-специалистов. В качестве «пряников» - гарантированное предоставление брони от призыва в ВС России, а также полная или частичная оплата перелета в РФ. «Кнутом» же может стать повышение НДФЛ с 13 до 30% для работающих из-за рубежа даже при сохранении формального налогового резидентства. При этом в самом Минцифры инициативу введения запрета на работу на удаленке из-за границы и введение заградительных налогов не поддерживают.

До этого в разговоре с «Ведомостями» глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. Он добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников «чувствительных» сфер экономики. В качестве примеров таких сфер он назвал транспортную безопасность и госсектор.

Ранее по теме: Андрей Клишас рассказал о возможных ограничениях для уехавших россиян

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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