Минцифры напомнило о начале приема заявок на отсрочку от призыва для IT-специалистов

Ранее газета «Коммерсантъ» выяснила, что Минцифры начало обсуждать с отраслевыми ассоциациями возможные меры, которые позволят стимулировать возвращение в Россию уехавших IT-специалистов. В качестве «пряников» - гарантированное предоставление брони от призыва в ВС России, а также полная или частичная оплата перелета в РФ. «Кнутом» же может стать повышение НДФЛ с 13 до 30% для работающих из-за рубежа даже при сохранении формального налогового резидентства. При этом в самом Минцифры инициативу введения запрета на работу на удаленке из-за границы и введение заградительных налогов не поддерживают.