Потанин выступил против ограничений для уехавших из России IT-шников
«Людей, которые вредят и наносят ущерб нашей стране здесь или там, надо судить, доказывать их вину и соответствующим образом по закону наказывать. А тех, кто по-другому думает, надо оценивать по вкладу в общее дело. Эти ребята, которые уехали, они вклад вносят, они делают свой продукт, очень нам нужный. Я бы вообще их никак не дискриминировал, по крайней мере, достаточно длительный период времени», – рассказал он.
Потанин подчеркнул, что большинство уехавших из страны программистов продолжают работать на российскую экономику, производя продукт, которого «катастрофически не хватает». В случае введения дискриминационных мер они просто устроятся на работу в зарубежные компании, считает бизнесмен. Лишение таких граждан собственности является признаком слабости, добавил он.
«Нарушение прав собственности — это импульсивный, слабый ход. И наказание людей за то, что они работают, условно говоря, из Еревана или даже из какой-нибудь Германии на нашу экономику, это тоже импульсивный, популистский ход», – заключил Потанин.
13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал изымать имущество у граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Володин заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.
В Кремле насчет этого говорили, что необходимо предпринять все меры, чтобы уехавшие из страны россияне захотели вернуться, а тема конфискации имущества уехавших россиян не обсуждалась.
Ранее газета «Коммерсантъ» выяснила, что Минцифры начало обсуждать с отраслевыми ассоциациями возможные меры, которые позволят стимулировать возвращение в Россию уехавших IT-специалистов. В качестве «пряников» гарантированное предоставление брони от призыва в ВС России, а также полная или частичная оплата перелета в РФ, «кнутом» же может стать повышение НДФЛ с 13% до 30% для работающих из-за рубежа даже при сохранении формального налогового резидентства.
До этого в разговоре с «Ведомостями» глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. Он добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников «чувствительных» сфер экономики. В качестве примеров таких сфер он назвал транспортную безопасность и госсектор.
19 декабря замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев ранее заявил, что уже подготовлены поправки, запрещающие налоговым нерезидентам России заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей.