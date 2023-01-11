«Коммерсантъ» узнал о проработке мер по возвращению уехавших IT-шников

Минцифры и ранее выступало против введения законодательного запрета на дистанционную работу для уехавших сотрудников IT-компаний, поскольку это может привести к «снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности». По оценке главы ведомства Маскута Шадаева, за границей сейчас находятся около 100 000 IT-специалистов, 80% из которых работают на российские компании.