«Коммерсантъ» узнал о проработке мер по возвращению уехавших IT-шников
Минцифры начало обсуждать с отраслевыми ассоциациями возможные меры, которые позволят стимулировать возвращение в Россию уехавших IT-специалистов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
По информации издания, речь идет о проработке одновременно «пряников» и «кнута». К первым относится гарантированное предоставление брони от призыва в ВС России, а также полная или частичная оплата перелета в РФ, «кнутом» же может стать повышение НДФЛ с 13% до 30% для работающих из-за рубежа даже при сохранении формального налогового резидентства.
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что законодательно отсрочка от призыва для IT-шников, декларируемая еще с весны 2022 г., никак не закреплена. Повышение налогов же, как отметили глава НП «Руссофт» Валентин Макаров и глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, приведет лишь к массовому увольнению специалистов из российских компаний или же открытию самими компаниями офисов за границей.
Против подобных мер вновь выступили и в самом Минцифры. «Мы не поддерживаем инициативу введения запрета на работу на удаленке из-за границы и введение заградительных налогов — это не поможет ни отрасли, ни самим специалистам», – ответили там на запрос издания. В ведомстве заявили, что сейчас прорабатывают «дополнительные меры поддержки развития IT-компаний», работающих на территории РФ.
Минцифры и ранее выступало против введения законодательного запрета на дистанционную работу для уехавших сотрудников IT-компаний, поскольку это может привести к «снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности». По оценке главы ведомства Маскута Шадаева, за границей сейчас находятся около 100 000 IT-специалистов, 80% из которых работают на российские компании.
Ранее в разговоре с «Ведомостями» глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. Он добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников «чувствительных» сфер экономики. В качестве примеров таких сфер он назвал транспортную безопасность и госсектор.
19 декабря замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев ранее заявил, что уже подготовлены поправки, запрещающие налоговым нерезидентам России заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей.
25 декабря председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал отменить преференции уехавшим из РФ и ввести для них повышенную ставку налогообложения.