Минцифры: 10% IT-специалистов с февраля уехали за границу и не вернулись
Доля российских IT-специалистов, которые уехали из России с февраля и не вернулись, не превышает 10%. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.
«Если брать две волны отъезда IT-специалистов, до 10% сотрудников IT-компаний уехало из страны и не вернулось», — сказал он (цит. по «РИА Новости»), подчеркнув, что за границей сейчас находится около 100 000 IT-специалистов, 80% из которых работают на российские компании.
Ранее в разговоре с «Ведомостями» глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. Он добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников «чувствительных» сфер экономики. В качестве примеров таких сфер он назвал транспортную безопасность и госсектор.
На прошлой неделе Минцифры выступило против введения законодательного запрета на дистанционную работу для сотрудников IT-компаний, которые в настоящее время находятся за границей. В ведомстве отметили, что «введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности».
При этом такой формат работы недопустим для разработчиков государственных информационных систем. Это требование должно быть прописано в государственных контрактах, считают в Минцифры.
В настоящее время законопроектов о введении каких-либо ограничений для сотрудников IT-компаний, которые работают из-за границы, нет. На это указывали сам Клишас и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.